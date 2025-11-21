Les indices de Wall Street bondissent en raison de l'augmentation des paris sur une baisse des taux d'intérêt, Nvidia progresse grâce à un rapport

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des transactions de l'après-midi, ajout de détails sur le marché)

Alphabet en hausse de plus de 4 %

Lilly devient le premier fabricant de médicaments à rejoindre le club des mille milliards de dollars

Indices en hausse: Dow 1,7 %, S&P 500 1,8 %, Nasdaq 1,9 %

par Caroline Valetkevitch

Les actions américaines étaient en forte hausse vendredi, les traders ayant augmenté leurs paris sur une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale le mois prochain suite aux remarques des décideurs politiques et les actions de Nvidia ayant augmenté suite à un rapport selon lequel les Etats-Unis envisageaient de permettre à Nvidia de vendre des puces H200 à la Chine. Les actions de Nvidia NVDA.O ont augmenté de 1,4 % après que Reuters a rapporté , citant des personnes familières avec le sujet, que l'administration Trump envisageait de donner le feu vert aux ventes de puces d'intelligence artificielle H200 de Nvidia à la Chine. Le président de la Fed de New York, John Williams , membre votant du Federal Open Market Committee, a déclaré que la banque centrale pouvait encore réduire ses taux "à court terme" sans mettre en péril son objectif d'inflation.

Les traders considèrent désormais qu'il y a plus de 70 % de chances que la Fed réduise son principal taux de prêt de 25 points de base en décembre, contre près de 37 % plus tôt dans la journée, selon l'outil FedWatch du CME.

"Le grand vent arrière aujourd'hui est ce changement dans les chances de réduction des taux pour la réunion de la Fed en décembre", a déclaré Ross Mayfield, stratège en investissement chez Baird à Louisville, dans le Kentucky.

Le Dow Jones Industrial Average .DJI a gagné 798,49 points, soit 1,74%, à 46.550,75, le S&P 500 .SPX a gagné 117,44 points, soit 1,80%, à 6.656,20 et le Nasdaq Composite

.IXIC a gagné 426,50 points, soit 1,93%, à 22.504,55.

Les actions ont été volatiles au cours des deux dernières séances, reflétant l'anxiété accrue des investisseurs face aux valorisations élevées du secteur technologique et à ce qui se passera lors de la réunion de décembre de la Fed.

Susan Collins, présidente de la Fed de Boston a déclaré sur CNBC que la politique monétaire était "au bon endroit", ce qui témoigne d'un certain scepticisme quant à la nécessité d'une nouvelle baisse des taux d'intérêt. Sa position contraste avec les signaux accommodants de certains de ses homologues , une divergence qui pourrait alimenter la volatilité du marché avant la réunion de décembre. Les courtiers mondiaux sont restés divisés sur la probabilité d'une baisse des taux en décembre après la publication jeudi du rapport sur l'emploi de septembre, longtemps retardé , qui constitue le dernier chiffre sur l'emploi avant le verdict de la Fed le mois prochain.

Les actions d'Eli Lilly LLY.N ont atteint un record et ont augmenté de 2 % après que la société est devenue le premier fabricant de médicaments à atteindre une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars.

Les actions d'Alphabet GOOGLO ont également fortement augmenté vendredi et ont progressé de 4,3 %.

Les valeurs en hausse ont été plus nombreuses que les valeurs en baisse dans un rapport de 3,83 contre 1 sur le NYSE. Il y a eu 60 nouveaux sommets et 200 nouveaux creux sur le NYSE.

Sur le Nasdaq, 3 536 titres ont augmenté et 1 129 ont baissé, les titres en hausse étant plus nombreux que les titres en baisse dans un rapport de 3,13 contre 1.