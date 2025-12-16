Les indices américains temporisent avant de grosses échéances

(AOF) - La prudence s’est imposée à Wall Street à l’aube d’une semaine chargée en indicateurs macro-économiques d’importance. Outre plusieurs rendez-vous avec des banques centrales, celles de la BCE et de la Bank of England jeudi notamment, les investisseurs se concentreront cet après-midi sur une statistique d’importance sur l’emploi américain, puis jeudi sur les chiffres de l’inflation aux Etats-Unis. Lundi soir, le Dow Jones a perdu 0,09%, à 48 416,56 points, le S&P 500 a perdu 0,16%, à 6 816,51 points, et le Nasdaq Composite s’est affaissé de 0,59%, à 23 057,41 points.

Intel (-0,79%, à 37,51 dollars) ferait des pieds et des mains pour racheter la start-up californienne SambaNova Systems pour un montant de 1,6 milliard de dollars dette comprise, selon des informations de Bloomberg, citant des sources proches du dossier. Les négociations entre les deux entités seraient bien avancées. Un accord pourrait être entériné le mois prochain, bien que d'autres investisseurs aient également manifesté leur intérêt. Fondée en 2017, SambaNova Systems développe des architectures matérielles et logicielles pour l'IA générative et l'entraînement de modèles complexes.

Les chiffres économiques du jour

L’indice NAHB, qui évalue le niveau du marché du logement individuel, a progressé d’un point comme prévu en décembre. Il s’est ainsi installé à 39 points, contre 38 un mois plus tôt. Il remonte ainsi à son plus haut niveau depuis le mois d’avril dernier (40 points).

L’indice Empire State de la Fed de New York, qui mesure le niveau de l’activité manufacturière dans cette région des Etats-Unis, a reculé plus qu'attendu. En décembre, il est passé de 18,7 à -3,90 points, là où les analystes tablaient sur un repli autour de 11 points.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Airbnb

Le gouvernement espagnol a infligé une amende 64 millions d'euros à Airbnb pour avoir publié des annonces d'hébergements touristiques sans licence. La décision prévoit également deux sanctions accessoires obligeant la plateforme de location en ligne de logements à corriger les manquements constatés en supprimant les contenus illicites publiés, et à rendre publique l'amende imposée.

Coca-Cola

Des points d'achoppement existent concernant la vente de Costa Coffee, la plus grande chaîne de café du Royaume-Uni, par son propriétaire Coca-Cola, acquise en 2018. Le géant des sodas est actuellement en négociations de dernière minute avec le groupe de capital-investissement TDR Capital pour sauver l'accord, a rapporté le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

Johnson & Johnson

Un jury de la Cour supérieure de Los Angeles a rendu un verdict infligeant une amende de 40 millions de dollars à Johnson & Johnson. Le procès concernait deux femmes ayant développé un cancer de l'ovaire après des décennies d'utilisation des poudres pour bébé à base de talc de la société. Au cours des quatre semaines de procès, le témoignage du Dr David Kessler, qui a dirigé l'autorité sanitaire américaine de 1990 à 1997, a été particulièrement important.

Tesla

Le conseil d'administration de Tesla a gagné plus de 3 milliards de dollars grâce à des attributions d'actions qui ont dépassé largement la valeur de celles accordées à leurs homologues des plus grandes entreprises technologiques américaines, selon une analyse effectuée par Equilar pour Reuters. En parallèle, Spie et Tesla ont signé un accord-cadre portant sur la réalisation de projets de stockage d'énergie par batterie.