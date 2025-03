Les incertitudes sur les droits de douane pèsent sur les marchés européens

Peu d'actualités de premier plan étaient à signaler du côté des sociétés. Soutenu par un relèvement de recommandation de Citigroup et par la hausse des cours du pétrole, TotalEnergies a terminé en tête du CAC 40. Groupe Crit a bondi après un crû 2024 solide et une forte hausse du dividende

En attendant ces droits de douane, les entreprises américaines ont augmenté leurs commandes de biens durables dans des proportions plus importantes qu'attendu. Elles ont progressé de 0,9% en février en rythme mensuel après une hausse de 3,3% en janvier. Les commandes de biens durables étaient anticipées en recul de 1,1%.

De son côté, UBS souligne que des rapports récents suggèrent que l'action réciproque de l'administration sera plus sélective et se concentrera sur les nations présentant des déséquilibres commerciaux persistants avec les États-Unis. Elles sont appelées les "15 dity" par le secrétaire au Trésor, Scott Bessent. Cette liste comprend notamment dans l'ordre descendant de la taille du déficit commercial, la Chine, la zone euro, le Mexique, le Vietnam, Taïwan, le Japon...

S'agissant des droits de douane réciproques devant être appliqués le 2 avril, Donald Trump a déclaré qu'il pourrait faire preuve d'une plus grande indulgence. Un responsable de la Maison Blanche a indiqué à ce propos au journaliste américain de CNBC, Eamon Javers, que le président pourrait ne pas tenir compte de toutes les barrières non tarifaires lorsque seront calculés les droits de douane à appliquer à certains pays.

(AOF) - Les Bourses européennes ont reculé, les investisseurs restant toujours circonspects face aux revirements de Donald Trump en matière de droits de douane. L'indice CAC 40 a cédé 0,96% à 8030,68 points et l'EuroStoxx50 a reculé de 1,19% à 5409,77 points. Aux Etats-Unis, le rouge était également la couleur dominante : le Dow Jones baisse 0,05% tandis que le Nasdaq Composite perd 1,54% vers 17h30.

