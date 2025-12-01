 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 089,00
-0,47%
Indices
Chiffres-clés

Les immatriculations de voitures neuves en France ont baissé de 0,3 % en novembre, selon un organisme industriel
information fournie par Reuters 01/12/2025 à 06:59

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les immatriculations de voitures neuves en France ont baissé de 0,3 % en novembre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 132 927 véhicules, ont montré dimanche les données de l'organisme automobile français PFA.

Les ventes de Tesla TSLA.O dans le pays ont chuté de 57,83% à 1 591 véhicules le mois dernier. Depuis le début de l'année, les ventes de Tesla ont chuté de 32,79 %, tandis que le marché français dans son ensemble a diminué de 4,92 % au cours de la même période.

Véhicules électriques

Valeurs associées

RENAULT
34,470 EUR Euronext Paris 0,00%
STELLANTIS
9,199 EUR Euronext Paris 0,00%
TESLA
430,1500 USD NASDAQ +0,84%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Premier ministre Sébastien Lecornu assiste à une séance de questions au gouvernement au Sénat, le 26 novembre 2025 à Paris ( AFP / GEOFFROY VAN DER HASSELT )
    Budget de la Sécu: Lecornu intensifie les consultations à l'aube d'une semaine déterminante
    information fournie par AFP 01.12.2025 08:19 

    Le Premier ministre Sébastien Lecornu sera à la manœuvre cette semaine pour tenter d'arracher un compromis sur le budget de la Sécurité sociale, de retour dans l'hémicycle à partir de mardi pour une nouvelle lecture décisive. Lundi à la mi-journée, le chef du gouvernement ... Lire la suite

  • EURAZEO : Attendre un test du support
    EURAZEO : Attendre un test du support
    information fournie par TEC 01.12.2025 08:16 

    SYNTHESE Le MACD est négatif, mais il se situe au-dessus de sa ligne de signal : la tendance est en train de changer. Maintenant, le MACD doit franchir zéro pour que la hausse se poursuive dans les jours à venir. L'indicateur principal de la force du mouvement ... Lire la suite

  • SPIE SA : Le mouvement reste haussier
    SPIE SA : Le mouvement reste haussier
    information fournie par TEC 01.12.2025 08:16 

    SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite

  • Axa (Crédit: L. Grassin / )
    A suivre aujourd'hui... Axa
    information fournie par AOF 01.12.2025 08:15 

    (AOF) - Axa a annoncé avoir finalisé l'acquisition d'une participation majoritaire de 51% dans l'assureur italien Prima pour 500 millions d'euros. L'assureur a précisé s'attendre à exercer son option d'achat du solde du capital en 2029 ou 2030. La transaction devrait ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank