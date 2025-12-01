Les immatriculations de voitures neuves en France ont baissé de 0,3 % en novembre, selon un organisme industriel

Les immatriculations de voitures neuves en France ont baissé de 0,3 % en novembre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 132 927 véhicules, ont montré dimanche les données de l'organisme automobile français PFA.

Les ventes de Tesla TSLA.O dans le pays ont chuté de 57,83% à 1 591 véhicules le mois dernier. Depuis le début de l'année, les ventes de Tesla ont chuté de 32,79 %, tandis que le marché français dans son ensemble a diminué de 4,92 % au cours de la même période.