Les immatriculations de Tesla ont poursuivi leur baisse (-36,8%) en France en mars

information fournie par AOF • 01.04.2025 • 08:24 •

(AOF) - Amundi et Victory Capital ont finalisé la transaction précédemment annoncée en juillet 2024. Amundi US a été fusionnée avec Victory Capital, qui gère désormais près de 300 milliards de dollars d'actifs. Le plus important gestionnaire d’actifs européen est ... Lire la suite