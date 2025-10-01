Les immatriculations de Tesla en Suède chutent de 64 % en septembre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les immatriculations de nouvelles voitures Tesla TSLA.O en Suède ont chuté de 64% en septembre par rapport à l'année précédente, pour atteindre 1 726 véhicules, ont montré mercredi les données de Mobility Sweden.