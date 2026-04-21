Les immatriculations de Tesla en Californie chutent à mesure que les incitations disparaissent, selon un organisme industriel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le marché californien des VE se contracte, avec une baisse de 40 % des ventes de véhicules non polluants

* La perte des crédits d'impôt fédéraux et les coûts élevés sapent la confiance des consommateurs, selon un organisme industriel

* Les Model Y et Model 3 de Tesla restent en tête des ventes de véhicules zéro émission malgré le déclin général

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

Les immatriculations de véhicules Tesla

TSLA.O en Californie ont chuté de 24,3 % au premier trimestre, marquant la plus forte baisse dans l'État, selon un rapport publié mardi par l'Association des concessionnaires de voitures neuves de Californie.

Cette chute survient alors que le marché plus large des véhicules électriques de la Californie se rétrécit, soulignant une perte d'élan pour le secteur dans sa région américaine la plus critique. Tesla devrait présenter ses résultats trimestriels mercredi après la clôture des marchés. La société dirigée par Elon Musk a manqué les estimations des analystes concernant les livraisons mondiales de véhicules au premier trimestre. L'expiration du crédit d'impôt fédéral de 7 500 dollars aux États-Unis à la fin du mois de septembre a porté un coup à la demande de véhicules électriques aux États-Unis, en supprimant une incitation clé à l'achat d'un VE. L'entreprise a déjà annoncé deux années consécutives de baisse des livraisons. Les analystes s'attendent à une croissance modeste cette année, bien que certains prévoient une troisième année consécutive de baisse. Selon le rapport, les ventes globales de véhicules à émission zéro dans l'Étatont chuté de40 % , passant de 95 520 l'année précédente à 57 111 au cours du trimestre. Les indicateurs suggèrent que le marché des nouveaux véhicules devrait s'affaiblir, car les coûts de financement toujours élevés, les prix des véhicules proches des records, les tarifs douaniers, l'élimination progressive du crédit d'impôt pour les véhicules électriques et les risques géopolitiques continuent d'éroder la confiance des consommateurs, a déclaré l'organisme. La gamme vieillissante de Tesla a encore pesé sur son attrait dans un marché qui a toujours été son bastion. Malgré le déclin, le Model Y et le Model 3 sont restés parmi les véhicules zéro émission les plus vendus dans l'État au cours du trimestre, mettant en évidence la domination de l'entreprise. La baisse des ventes de voitures et des revenus provenant des crédits réglementaires signifie que Tesla doit de plus en plus s'appuyer sur sa division énergétique pour réaliser les ventes à forte marge nécessaires pour financer les paris coûteux de Musk dans les robots humanoïdes, les robotaxis et d'autres projets.