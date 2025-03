Les hôtels Hyatt prévoient une vingtaine d'ouvertures d'hôtels en Europe dans les trois ans

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ANNA ROSE LAYDEN )

Le groupe hôtelier américain Hyatt mise sur la région Europe, Moyen-Orient et Afrique pour sa croissance , où il prévoit d'ouvrir 20 nouveaux hôtels dans les trois prochaines années, a indiqué jeudi Manuel Melenchon, l'un des responsables de la région chez Hyatt.

"Nous augmentons notre présence dans des destinations-clé que nous pensons intéressantes pour la clientèle française", comme l'Albanie, la Bulgarie, la Grèce, le Maroc, la Croatie, le Portugal... a cité le responsable devant la presse lors d'un passage à Paris.

Le groupe va ainsi accroître son nombre de chambres de 20% dans la région avec des établissements de sa gamme Hyatt Inclusive.

Cette gamme de 155 établissements dans le monde proposant des séjours tout compris sous une dizaine de marques différentes font du groupe "le plus gros opérateur de séjours tout compris au monde", assure le dirigeant.

"On s'efforce de cibler les besoins du marché français", où le groupe ne dispose pas d'établissement tout compris, mais où il n'exclut pas d'en installer "si une opportunité se présentait".

Le dirigeant mise aussi sur les villes secondaires et les +city breaks+ (week-ends de tourisme) : "la stratégie change, avant on s'adressait surtout à la clientèle des voyageurs américains, aujourd'hui on s'intéresse aussi aux locaux", détaille-t-il.

En France, le groupe va ouvrir cette année un hôtel à Reims.

Le dirigeant s'est par ailleurs dit "satisfait" des résultats en 2024, où le groupe a enregistré un bénéfice net de 1,29 milliard de dollars (environ 1,2 milliard d'euros).

Pour 2025, "les tendances sont très positives (...), nous sommes optimistes", a-t-il ajouté.

Le groupe Hyatt, dont le siège social est situé à Chicago, compte 1.400 hôtels dans 79 pays. Ses 34 marques ont été réorganisées en cinq segments : "lifestyle" (qui s'est agrandi en 2024 avec le rachat de la marque The Standard), essentiel, classique, luxe et tout-inclus.