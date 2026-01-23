Les habitants du Minnesota promettent une grève économique pour protester contre l'augmentation du nombre d'agents d'immigration de Trump

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Des dizaines d'entreprises à travers le Minnesota devaient fermer pour la journée de vendredi dans ce que les chefs religieux et les syndicats décrivent comme une grève générale pour protester contre le déploiement par le président américain Donald Trump de milliers d'agents chargés de l'application des lois sur l'immigration dans les rues de Minneapolis.

"ICE OUT!", tel était le message des tracts affichés sur les portes des commerces, en référence à l'agence américaine de l'immigration et des douanes, vendredi, un jour glacial dans Minneapolis enneigée avec des températures bien en dessous de zéro. "PAS DE TRAVAIL. PAS D'ÉCOLE. PAS DE MAGASINAGE"

Selon le Minnesota Star Tribune, plus de 300 bars, restaurants, musées, magasins et autres entreprises locales ont fermé leurs portes pour la journée. Aucun district scolaire n'a fermé ses portes, mais les écoles des villes jumelles de Minneapolis et de St. Paul ont proposé des options d'apprentissage à distance, selon le Star Tribune.

MARCHE PRÉVUE DANS L'APRÈS-MIDI

Une marche dans le centre-ville de Minneapolis, vendredi après-midi, a été conçue par les organisateurs comme la plus grande manifestation d'opposition à la montée en puissance du gouvernement fédéral, que le maire Jacob Frey et d'autres démocrates ont comparée à une invasion.

Donald Trump, un républicain, a lancé la campagne de répression dans le Minnesota en réponse à des allégations de fraude à l'encontre de certains membres de l'importante communauté somalo-américaine de l'État. Il a qualifié les immigrés somaliens d'"ordures" et a déclaré qu'ils devaient être expulsés du pays dans le cadre de ses efforts visant à expulser plus d'immigrés que n'importe lequel de ses prédécesseurs, y compris certains admis dans le pays pour demander l'asile et d'autres résidents légaux.

Les habitants du Minnesota ont réagi avec colère, faisant du bruit dans les rues jour et nuit avec des sifflets et des instruments de musique. Certains agents et manifestants se sont crié des obscénités, et les agents ont déployé des gaz lacrymogènes et des grenades flash-bang pour disperser les foules. L'administration Trump affirme que certains manifestants ont harcelé des agents et entravé leur travail.

Les nombreuses entreprises du Fortune 500 qui ont élu domicile dans le Minnesota - pour la plupart basées dans la région de Minneapolis - se sont abstenues de toute déclaration publique sur les raids contre l'immigration. La société Target

TGT.N , basée à Minneapolis, qui a essuyé des critiques l'année dernière pour avoir renoncé à son engagement public en faveur de la diversité, a dû faire face à d'autres critiques pour ne pas s'être exprimée sur les activités dans ses magasins. Les législateurs de l'État ont insisté auprès de l'entreprise pour qu'elle fournisse des détails sur les directives qu'elle donne à ses employés lorsque des agents de l'ICE se présentent dans ses magasins.

La société a décliné toute demande de commentaire. Reuters a également contacté UnitedHealth, Medtronic, Abbott Laboratories, Best Buy, Hormel, General Mills, 3M et Fastenal, tous basés dans le Minnesota. Aucun n'a immédiatement répondu aux demandes de commentaires.