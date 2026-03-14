Les groupes automobiles exhortent Trump à maintenir les constructeurs automobiles chinois hors des États-Unis

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(Refonte du paragraphe 1, ajout d'un commentaire de l'ambassade de Chine au paragraphe 4, d'un commentaire sur le Canada au paragraphe 5 et d'un contexte au paragraphe 6) par David Shepardson

Les principaux groupes de commerce automobile ont exhorté le gouvernement américain à maintenir les constructeurs automobiles chinois hors du pays, selon une lettre consultée par Reuters, ce qui pourrait compliquer le sommet prévu par le président Donald Trump avec le président chinois Xi Jinping.

Les groupes ont exprimé "de sérieuses inquiétudes quant aux efforts continus de la Chine pour dominer la fabrication automobile mondiale et pour obtenir l'accès au marché américain. Ces actions constituent une menace directe pour la compétitivité mondiale, la sécurité nationale et la base industrielle automobile de l'Amérique."

Les cinq groupes représentant les constructeurs automobiles, les concessionnaires et les fabricants de pièces détachées ont demandé le maintien d'une réglementation sur la cybersécurité du ministère du Commerce de 2025, qui maintient effectivement la quasi-totalité des véhicules chinois hors du marché américain.

L'ambassade de Chine à Washington a rejeté ces critiques, affirmant que les voitures fabriquées en Chine sont populaires dans le monde entier "non pas en recourant à de prétendues "pratiques déloyales", mais en émergeant de la concurrence féroce du marché grâce à l'innovation technologique et à une qualité exceptionnelle. La porte de la Chine a été ouverte aux constructeurs automobiles internationaux, y compris les constructeurs américains, qui ont pleinement profité des dividendes du grand marché chinois."

La lettre de l'industrie automobile a également critiqué l'annonce faite par le Canada d'autoriser certains véhicules chinois à entrer sur son marché.

Donald Trump devrait se rendre en Chine à partir du 31 mars, alors que les deux plus grandes économies du monde cherchent à maintenir la stabilité qui caractérise leurs relations depuis la fin de l'année dernière, après une période difficile marquée par les tarifs douaniers de Donald Trump et la mainmise de la Chine sur les exportations de terres rares.

"Nous exhortons également fortement l'administration à rejeter toute tentative des fabricants chinois de contourner ces restrictions existantes en établissant des installations de production aux États-Unis", indique la lettre, datée de jeudi, de l'Alliance pour l'innovation automobile, de l'Association nationale des concessionnaires automobiles, d'Autos Drive America, de l'American Automotive Policy Council et de MEMA, l'Association des fournisseurs de véhicules.

"Les distorsions du marché et les risques pour l'industrie automobile américaine sont fondamentalement les mêmes, que ces véhicules soient importés ou produits dans le pays", indique-t-elle.

En janvier, Donald Trump a déclaré qu'il était ouvert à la construction de véhicules aux États-Unis par les constructeurs automobiles chinois. "S'ils veulent venir construire une usine, vous embaucher et embaucher vos amis et vos voisins, c'est formidable, j'aime ça", a-t-il déclaré au Detroit Economic Club.

En décembre, l'Alliance for Automotive Innovation, qui représente General Motors, Ford, Toyota Motor, Volkswagen, Hyundai, Stellantis et d'autres grands constructeurs automobiles, a déclaré: "La Chine représente une menace claire et actuelle pour l'industrie automobile aux États-Unis" et a exhorté Washington à empêcher les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries soutenus par le gouvernement chinois d'ouvrir des usines de fabrication aux États-Unis.