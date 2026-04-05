Les grévistes de JBS retournent à l'usine du Colorado sous la promesse de négociations

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Les travailleurs de la plus grande entreprise de viande au monde, JBS Z98.F , ont accepté de reprendre le travail dans une usine de viande bovine à Greely, au Colorado, après que JBS a accepté de reprendre les négociations, mettant ainsi fin à un piquet de grève de trois semaines, a déclaré leur syndicat dans un communiqué samedi.

Les prix de la viande bovine ont atteint des records cette année après que l'offre nationale de bétail a chuté à son plus bas niveau en 75 ans , ce qui a entraîné des prix records pour les conditionneurs de viande tels que JBS pour l'achat de bétail destiné à l'abattage, bien qu'ils aient bénéficié de l'augmentation des prix.

Le syndicat représentant environ 3 800 travailleurs de l'usine a déclaré que le nouveau cycle de négociations reprendrait les 9 et 10 avril, après la grève du mois dernier , pour réclamer des salaires reflétant l'inflation et l'arrêt des frais de remplacement des équipements de protection facturés par l'entreprise.

"Les travailleurs restent unis et continueront à se battre jusqu'à ce que JBS mette fin à ses pratiques déloyales", a déclaré Kim Cordova, présidente du syndicat local représentant les travailleurs de Greeley.

Il demande une offre de contrat qui protège les travailleurs, leur témoigne le respect qu'ils méritent et leur verse un salaire décent, a-t-elle ajouté dans un communiqué.

Un porte-parole de JBS a déclaré à Reuters qu'il n'y avait pas eu de nouvel accord ni de modification de l'offre initiale.

"Nous sommes heureux d'accueillir à nouveau les membres de notre équipe et nous nous préparons à reprendre et à intensifier les opérations à l'usine de Greeley la semaine prochaine", a ajouté le porte-parole dans un courriel.

La grève a porté un coup à la capacité de transformation des États-Unis, après que Tyson Foods TSN.N a fermé une usine de bœuf dans le Nebraska cette année et a réduit les opérations dans une installation au Texas.

Le conflit avec les travailleurs, représentés par le syndicat United Food and Commercial Workers Local 7, survient alors que les conditionneurs de viande cherchent généralement à améliorer leur efficacité en faisant tourner leurs usines à plein régime pour compenser leurs coûts d'exploitation élevés.