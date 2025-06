Les grands indices européens se reprennent après l'inflation dans la zone euro

(AOF) - Le CAC 40, qui reste sur cinq replis consécutifs, poursuit son mouvement de recul, à l’image de la plupart des autres places européennes. Les inquiétudes liées à la guerre commerciale sont toujours bien présentes, et, pour les prendre en compte, l’OCDE a ajusté à la baisse ses prévisions de PIB pour de nombreux pays. Toutefois, les marchés se sont raffermis après l’absence de mauvaises nouvelles au niveau de l’inflation dans la zone euro, qui devrait inciter la BCE à baisser ses taux mercredi. Le CAC 40 ne cède plus que 0,24 %, à 7718 points et l’Euro Stoxx 50 ne perd 0,14 %, à 5348 points.

Wavestone se distingue en tête du marché SRD en affichant un gain de 8,19 % à 55,50 euros. Si le cabinet de conseil a dévoilé des résultats annuels sous pression en raison d'un contexte de marché difficile, les analystes apprécient les perspectives de rentabilité pour l'exercice 2025/26, même si le management conserve un ton prudent à leur sujet. TP Icap Midcap juge par ailleurs solide la génération de cash. Le cash-flow opérationnel a augmenté de 7% à 89,3 millions d'euros.

Le titre Elis s'affiche logiquement en repli de 1,84 % à 23,52 euros, après le placement privé du fonds Lac1 de Bpifrance. Ce dernier a procédé à la cession de 6,9 millions d'actions du groupe dédié à la location-entretien de linge plat, de vêtements de travail et d'équipements d'hygiène pour un montant d'environ 160 millions d'euros. Ce placement a été effectué au prix de 23,26 euros par action, ce qui justifie la baisse actuellement du titre qui se rapproche de ce prix.

Legrand (-0,42 %, à 106 euros) a annoncé la poursuite de sa stratégie d'acquisitions " bolt-on ", avec l'acquisition de Linkk Busway Systems. Les détails financiers de la transaction n'ont pas été dévoilés. Linkk Busway Systems est un spécialiste asiatique de référence en busbars - systèmes d'alimentation électrique par jeux de barres métalliques - de puissance, notamment pour les salles grises de centres de donnés. Basé en Malaisie, la société emploie plus de 240 personnes pour un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 45 millions d'euros.

Les chiffres macroéconomiques du jour

L’indice des prix à la consommation du mois de mai n’a pas bougé dans la zone euro, selon des données préliminaires d’Eurostat. En revanche, en rythme annuel l’inflation a ralenti pour afficher une progression de 1,9 %, contre des attentes à +2 % et un précédent à +2,2 %.

Hors énergie et aliments non transformés, la tendance est globalement la même. L’indice des prix à la consommation a légèrement progressé de 0,1 %, pour une inflation en rythme annuel à 2,4 %, comme prévu, soit un ralentissement après la hausse de 2,7 % observée un mois plus tôt.

Le taux de chômage du mois d’avril en zone euro s’est installé à 6,2 %, comme prévu. Les données de mars ont été révisées à la hausse avec un taux de chômage qui était finalement à 6,3 %, contre une précédente estimation à 6,2 %.

Aux États-Unis à 16h, les investisseurs prendront connaissance des commandes à l'industrie ainsi que du rapport JOLTS des nouvelles offres d'emploi, le tout pour le mois d'avril.

À 12h, l'euro recule de 0,24 % face au billet vert et s'échange contre 1,1414 dollar.