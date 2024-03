Les grands gérants américains freinent la lutte contre la déforestation, selon une étude

Les grandes entreprises financières américaines sont très loin de réduire leur rôle dans la déforestation tropicale, selon un rapport de Forest 500 publié ce 27 février par l’ONG Global Canopy. Cette dernière cartographie la performance annuelle de 500 entreprises et institutions financières responsables de la déforestation, la conversion des écosystèmes naturels et les violations des droits de l’Homme associées. Global Canopy a lancé cet exercice de classement des leaders et des retardataires en matière de réduction de leur rôle dans la déforestation tropicale en 2014, année où les grandes entreprises, les institutions financières et les gouvernements se sont engagés pour la zéro déforestation nette d’ici 2030 dans le cadre de la New York Declaration on Forests. Or, dix ans plus tard, ces acteurs sont toujours très loin d’atteindre cet objectif.

Malgré leurs publicités vertes, plus de la moitié (55?%) des institutions financières les plus exposées à la déforestation dans leurs portefeuilles n’ont mis en place aucune politique publique pour gérer ce risque. Les grands gestionnaires américains, notamment Vanguard , BlackRock et State Street , se trouvent en pôle position de cette liste de retardataires. Le rapport de Forest 500 publie une liste de 28 institutions financières les plus responsables de la déforestation à travers leurs investissements, soulignant leur inaction malgré l’amplification de ces enjeux dans le discours international. Cette liste, dominée par de grands acteurs américains, canadiens et britanniques de la gestion d’actifs, inclut un seul Français, le groupe BPCE .

En 2023, seulement 15?% des institutions financières couvertes par Forest 500 avaient une politique publique sur la déforestation pour quatre produits responsables de près de deux tiers de la déforestation tropicale : l’huile de palme, le soja, le bétail (viande bovine et cuir) et les produits du bois (dont le papier). La majorité (85?%) des institutions financières évaluées n’a pas d’approche politique globale de la déforestation dans ses portefeuilles financiers, précise le rapport.

Face à cette inaction des institutions financières, Nikki Mardi, directeur exécutif de Global Canopy, souligne que l’action volontaire de ces acteurs est largement insuffisante. « La régulation est le seul moyen de réaliser le changement vital nécessaire pour l’ensemble du système dont le monde a un besoin urgent », ajoute-t-il lors de la publication du classement de 2023. Nikki Il appelle les législateurs européens et britanniques à inclure les institutions financières dans le périmètre des réglementations en cours, telles que la réglementation européenne sur la déforestation et le UK Environment Act.

Tuba Raqshan