Les grands constructeurs automobiles affirment que la Chine représente une "menace claire et actuelle" pour l'industrie automobile américaine

par David Shepardson

WASHINGTON, 11 décembre - Les principaux constructeurs automobiles ont demandé jeudi à Washington d'empêcher les constructeurs automobiles et les fabricants de batteries soutenus par le gouvernement chinois d'ouvrir des usines de fabrication aux États-Unis, avertissant que l'avenir de l'industrie était en jeu.

L'Alliance pour l'innovation automobile, qui représente General Motors, Ford, Toyota Motor, Volkswagen, Hyundai, Stellantis et d'autres grands constructeurs automobiles, a tiré la sonnette d'alarme et déclaré que le Congrès et l'administration Trump devaient agir.

"La Chine représente une menace claire et actuelle pour l'industrie automobile aux États-Unis", a écrit le groupe dans une déclaration pour une audition de la Chambre des représentants sur les véhicules chinois. Le groupe a également déclaré que les législateurs devraient maintenir l'interdiction d'importer des technologies et des services d'information et de communication en provenance de Chine imposée par le ministère américain du Commerce, ce qui a pour effet d'interdire l'importation de véhicules de fabricants chinois.

"Aucun investissement de la part des constructeurs automobiles et des fabricants de batteries opérant aux États-Unis ne peut contrer une Chine qui, grâce à des subventions, est en situation de surproduction chronique dans le monde entier. C'est une recette pour le dumping que le Congrès et l'administration Trump doivent empêcher de se produire à l'intérieur des États-Unis", a déclaré le groupe de l'industrie automobile.

Le représentant John Moolenaar, un républicain qui préside un comité spécial de la Chambre des représentants sur la Chine, a déclaré que le Congrès devrait codifier dans la loi les interdictions sur les véhicules connectés chinois qui ont été adoptées dans les derniers jours de l'administration de l'ancien président Joe Biden.

"En cinq ans seulement, la Chine est passée du statut d'exportateur mineur à celui de premier exportateur mondial d'automobiles, expédiant 6 millions de véhicules à l'étranger l'année dernière à des prix inférieurs à ceux du marché, que les constructeurs automobiles américains et alliés ne peuvent égaler", a déclaré M. Moolenaar. "Grâce à des subventions massives, au contrôle des matières premières et des chaînes d'approvisionnement et à un régime réglementaire prédateur, Pékin a fait de son industrie automobile un outil au service de l'État."

Il a également fait état de préoccupations en matière de sécurité nationale concernant les véhicules importés de Chine et de craintes que Pékin puisse désactiver les véhicules équipés de logiciels ou de composants fabriqués en Chine en cas d'affrontement majeur.

L'ambassade de Chine à Washington n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.