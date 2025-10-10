 Aller au contenu principal
Les grandes banques envisagent d'émettre des stablecoins indexés sur les monnaies du G7
information fournie par Reuters 10/10/2025 à 16:20

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Le groupe comprend des prêteurs américains, britanniques, suisses, japonais et canadiens

*

Les banques cherchent à trouver leur voie face à l'augmentation de la demande de stablecoins

*

L'annonce fait suite à l'initiative d'une banque européenne le mois dernier

(Ajout de détails à partir du paragraphe 2)

Un groupe de banques comprenant Bank of America BAC.N , Citi C.N , Deutsche Bank DBKGn.DE , Goldman Sachs GS.N et UBS UBSG.S va travailler ensemble pour explorer la création d'actifs basés sur la blockchain rattachés aux monnaies du G7, ont déclaré les banques vendredi.

Le projet, qui en est à ses débuts, explorera la création d'actifs sur des blockchains publiques qui sont rattachés 1:1 à des monnaies du monde réel - connues sous le nom de "stablecoins".

Plusieurs banques et autres institutions financières ont annoncé leur intention d'envisager le lancement de stablecoins, alors que la flambée des prix des crypto-monnaies et le soutien du président américain Donald Trump au secteur ont suscité un regain d'intérêt pour l'idée d'utiliser la blockchain dans le système financier classique.

Le marché des stablecoins est toutefois dominé par Tether, basé au Salvador, qui représente 179 milliards de dollars sur les 310 milliards de dollars de stablecoins en circulation, selon CoinGecko.

"L'objectif de cette initiative est d'explorer si une nouvelle offre à l'échelle du secteur pourrait apporter les avantages des actifs numériques et renforcer la concurrence sur le marché, tout en garantissant une conformité totale avec les exigences réglementaires et les meilleures pratiques en matière de gestion des risques", indique le communiqué.

Les banques concernées sont Santander SAN.MC , Bank of America BAC.N , Barclays BARC.L , BNP Paribas BNPP.PA , Citi

C.N , Deutsche Bank DBKGn.DE , Goldman Sachs GS.N , MUFG Bank Ltd MTFGTU.UL>, TD Bank Group TD.TO et UBS UBSG.S .

La société française Société Générale SOGN.PA , qui ne figurait pas sur la liste, est devenue la première grande banque à émettre un stablecoin adossé au dollar par l'intermédiaire de sa filiale d'actifs numériques au début de l'année. Le jeton n'a pas été largement adopté, avec seulement 30,6 millions de dollars en circulation.

Un consortium distinct de neuf banques européennes, dont les poids lourds ING INGA.AS et UniCredit

CRDI.MI , a déclaré le mois dernier qu'il formait une nouvelle société pour lancer un stablecoin libellé en euros.

