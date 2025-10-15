Les grandes banques de Wall Street soulignent la résilience des consommateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les plus grandes banques de Wall Street ont donné le coup d'envoi des résultats du troisième trimestre en soulignant la résilience des consommateurs américains et en ajoutant que le crédit n'a pas montré de signes de faiblesse jusqu'à présent, malgré la hausse des taux et l'incertitude économique.

Les grands prêteurs donnent une idée de la santé des consommateurs, car leurs activités de prêt, de cartes de crédit et de dépôt reflètent la manière dont les ménages dépensent, empruntent et gèrent leurs dettes.

Ces remarques sont d'autant plus importantes que la fermeture du gouvernement américain retarde la publication de données clés normalement utilisées pour évaluer la santé de l'économie.

Voici un aperçu des déclarations des principaux dirigeants bancaires de Wall Street:

JEREMY BARNUM, DIRECTEUR FINANCIER DE JPMORGAN JPM.N , LORS D'UN APPEL AVEC DES ANALYSTES:

"Les faits actuels du côté des consommateurs sont que le consommateur est résilient, que les dépenses sont fortes et que les taux d'impayés sont en fait inférieurs aux attentes. Ce sont donc des faits auxquels nous ne pouvons pas échapper."

"D'après nos données, les consommateurs et les petites entreprises restent résilients. Bien que nous surveillions de près le ralentissement potentiel du marché du travail, nos indicateurs de crédit, y compris les impayés en phase initiale, restent stables et légèrement meilleurs que prévu."

ALASTAIR BORTHWICK, DIRECTEUR FINANCIER DE BANK OF AMERICA

BAC.N , LORS D'UN APPEL AVEC DES ANALYSTES:

"Nous avons eu une modeste libération de réserves associée à l'amélioration des perspectives pour les cartes de crédit et l'immobilier commercial. Si l'on se concentre à nouveau sur le total des pertes nettes et que l'on regarde vers l'avenir, à court terme, nous ne nous attendons pas à un grand changement dans le total des pertes nettes étant donné les tendances stables des impayés des consommateurs, la stabilité de C&I et les réductions des expositions à CRE."

MARK MASON, DIRECTEUR FINANCIER DE CITIGROUP, LORS D'UNE CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AVEC DES ANALYSTES:

"Je pense que les consommateurs font preuve de beaucoup de discernement dans leurs dépenses. L'augmentation des dépenses que nous avons constatée concerne essentiellement les produits de marque, qui ont tendance à être consommés par les consommateurs à revenu élevé. Et je pense, ce qui est important, que lorsque je regarde les tendances en matière d'impayés, les tendances en matière d'impayés évoluent également de manière très normale en termes de tranches précoces."

LE DIRECTEUR FINANCIER DE WELLS FARGO, MIKE SANTOMASSIMO, LORS D'UNE CONFÉRENCE DE PRESSE:

"L'activité des clients au cours du trimestre est restée solide, y compris l'augmentation des dépenses par carte de crédit et de débit. Les tendances en matière de crédit sont très, très bonnes. Les niveaux d'activité restent élevés."

"La qualité du crédit a été forte dans tous les domaines, et je pense qu'elle est maintenant très cohérente avec ce que nous avons vu."

CHARLIE SCHARF, DIRECTEUR GÉNÉRAL DE WELLS FARGO, LORS D'UNE CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE AVEC DES ANALYSTES:

"Des dépenses de consommation élevées, des dépôts stables et ces éléments brossent le tableau d'un consommateur toujours fort, même si ce que l'on peut lire - et qui laisserait penser qu'il est plus prudent - nos résultats indiquent simplement qu'il y a un haut degré de cohérence sans qu'il y ait de véritables poches de ralentissement."