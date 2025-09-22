Les gouverneurs réclament plus de pouvoir sur le plus grand réseau électrique des États-Unis, alors que les factures d'électricité grimpent en flèche

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Les dirigeants des États envisagent une collaboration avec les gouverneurs du PJM afin d'exercer une plus grande influence sur le réseau du PJM

*

Les paiements de capacité augmentent de 1 000 % en raison de la demande des centres de données et de la stagnation de l'offre d'électricité

*

Les gouverneurs souhaitent jouer un rôle formel dans le PJM, en s'inspirant des modèles du Midwest et de la Nouvelle-Angleterre

(Commentaires du gouverneur de Virginie) par Laila Kearney

Les gouverneurs de plus d'un quart des États américains ont demandé lundi une plus grande influence sur le plus grand réseau électrique du pays, l'Interconnexion PJM, où les prix de l'électricité sont en hausse car la demande des centres de données d'intelligence artificielle dépasse la connexion des nouvelles sources d'approvisionnement.

"Il s'agit d'une crise due au manque d'électricité", a déclaré lundi le gouverneur de Virginie, Glenn Youngkin. "Il s'agit d'une crise de confiance

Youngkin a fait ces remarques lors d'une réunion de gouverneurs à Philadelphie, où il a demandé à PJM de rouvrir son processus de nomination des membres du conseil d'administration. Youngkin et d'autres gouverneurs souhaitent que leurs États aient davantage leur mot à dire sur le fonctionnement de PJM.

L'augmentation des factures d'électricité de PJM, qui gère le réseau couvrant 13 États et le district de Columbia, soit un cinquième des Américains, a provoqué une réaction politique brutale au cours de l'année passée et a conduit certains gouverneurs à menacer d'abandonner le réseau régional.

PJM est actuellement une organisation gérée par ses membres, dans laquelle les États n'ont pas le droit de vote.

Youngkin, dont l'État est l'épicentre mondial des centres de données, a déclaré que les prévisions de la demande d'électricité de PJM étaient fondamentalement erronées, sous-estimant l'augmentation de la demande d'électricité due à l'intelligence artificielle.

La flambée des prix dans le PJM a été causée par une confluence de facteurs, notamment le coût de la production et du transport de l'électricité et l'explosion de la demande due aux centres de données des Big Tech. Le territoire de PJM abrite la plus grande concentration de centres de données à forte consommation d'énergie au monde.

Les paiements de capacité, qui sont versés aux exploitants de centrales électriques pour garantir qu'elles fonctionnent pendant les périodes de forte demande afin d'éviter les pannes d'électricité, font partie intégrante des factures d'électricité dans la région. Ces paiements, déterminés par les enchères annuelles d'énergie , ont augmenté d'environ 1 000 % au cours des deux dernières ventes aux enchères en raison de l'augmentation prévue de la demande des centres de données associée à une offre d'électricité largement stagnante.

Le PJM est dirigé par un conseil d'administration, et ses membres votants comprennent des propriétaires de lignes de transport et des exploitants de centrales électriques indépendantes.

Bien que les États n'aient pas le droit de vote, ils ont exercé leur pouvoir sur le PJM par d'autres moyens. Le gouverneur de Pennsylvanie, Josh Shapiro, a ainsi réussi à imposer un plafond et un plancher de prix lors de la dernière vente aux enchères de capacités du PJM.

Les gouverneurs cherchent à jouer un rôle plus formel dans la structure du PJM, qui pourrait s'inspirer de groupes similaires dans les réseaux du Midwest et de la Nouvelle-Angleterre.