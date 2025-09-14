Les géants financiers américains stimulent les investissements et l'emploi au Royaume-Uni

Le gouvernement britannique a annoncé samedi un total de plus de 1,25 milliard de livres (1,69 milliard de dollars) d'investissements privés américains dans le secteur des services financiers du Royaume-Uni, y compris PayPal

PYPL.O , Bank of America BAC.N , Citi Bank C.N et S&P

SPGI.N . Les nouveaux investissements américains créeront 1 800 emplois de Belfast à Édimbourg et profiteront à des millions de clients, selon le communiqué.

(1 dollar = 0.7377 livre)