 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
Nikkei 225
44 768,12
+0,89%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les géants financiers américains stimulent les investissements et l'emploi au Royaume-Uni
information fournie par Reuters 14/09/2025 à 00:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouvernement britannique a annoncé samedi un total de plus de 1,25 milliard de livres (1,69 milliard de dollars) d'investissements privés américains dans le secteur des services financiers du Royaume-Uni, y compris PayPal

PYPL.O , Bank of America BAC.N , Citi Bank C.N et S&P

SPGI.N . Les nouveaux investissements américains créeront 1 800 emplois de Belfast à Édimbourg et profiteront à des millions de clients, selon le communiqué.

(1 dollar = 0.7377 livre)

Valeurs associées

BANK OF AMERICA
50,580 USD NYSE -0,30%
CITIGROUP
99,480 USD NYSE +0,67%
PAYPAL HOLDINGS
66,8900 USD NASDAQ -0,56%
S&P GLOBAL
544,080 USD NYSE -1,25%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank