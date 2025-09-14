Les géants financiers américains stimulent les investissements et l'emploi au Royaume-Uni

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Le gouvernement britannique a annoncé samedi un total de plus de 1,25 milliard de livres (1,69 milliard de dollars) d'investissements privés américains dans le secteur des services financiers du Royaume-Uni, y compris PayPal
PYPL.O , Bank of America BAC.N , Citi Bank C.N et S&P
SPGI.N . Les nouveaux investissements américains créeront 1 800 emplois de Belfast à Édimbourg et profiteront à des millions de clients, selon le communiqué.
(1 dollar = 0.7377 livre)
