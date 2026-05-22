Les géants de la logistique exhortent l'UE à mettre progressivement en place des règles relatives aux droits de douane sur les colis de faible valeur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour avec contexte et détails) par Matthias Inverardi

DHL DHLn.DE , FedEx FDX.N et UPS UPS.N ont exhorté vendredi les ministres des Finances de l'Union européenne à mettre progressivement en place de nouvelles règles douanières pour les colis de faible valeur, mettant en garde contre des goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement et un impact sur la disponibilité de certains équipements médicaux. Ces règles s'inscrivent dans le cadre des efforts pour lutter contre les importations chinoises bon marché issues du commerce électronique, telles que celles des détaillants en ligne Shein et Temu.

Dans une lettre datée du 22 mai et consultée par Reuters, les trois entreprises ont déclaré que l'UE devrait appliquer un droit forfaitaire de 3 € à compter du 1er juillet, mais reporter « les éléments plus complexes et non résolus jusqu'à ce qu'ils soient juridiquement certains et opérationnellement viables ».

Elles ont écrit que les nouvelles exigences en matière de données et les autres changements imposés par les nouvelles règles entraînaient un niveau de complexité qui ne pouvait pas être mis en œuvre de manière réaliste avant la date butoir du 1er juillet.

Mike Parra, directeur général de DHL Express Europe, Wouter Roels, président de FedEx Europe, et Daniel Carrera, président d’UPS EMEA, ont déclaré dans la lettre qu’ils prévoyaient un « risque réel » que les envois soient bloqués aux frontières de l’UE « en l’absence d’un cadre juridique stable et applicable ».

« De telles perturbations pourraient affecter la disponibilité des fournitures médicales, retarder la production industrielle et créer des goulots d’étranglement dans les chaînes d’approvisionnement européennes, autant de risques particulièrement importants dans le contexte géopolitique actuel », ont-ils écrit.