Les géants de l'alimentation, dont Tesco et Woolworths, s'associent pour lancer un fonds de capital-risque de 125 millions de dollars

Les chaînes mondiales de supermarchés, dont Tesco TSCO.L , le groupe australien Woolworths WOW.AX et le plus grand distributeur africain Shoprite SHPJ.J , se sont associés pour lancer un fonds de capital-risque de 125 millions de dollars afin d'accélérer l'innovation dans le secteur de la vente au détail.

Le nouveau fonds, W23 Global, investira sur cinq ans dans des start-ups et des entreprises à grande échelle qui déploient des technologies au profit des consommateurs "en offrant des expériences plus rapides, plus personnalisées et plus connectées dans les magasins et en ligne", ont déclaré les détaillants dans un communiqué lundi.

Cela comprendra des investissements dans des start-ups déployant des technologies pour remanier la chaîne de valeur de l'épicerie et s'attaquer au problème de la durabilité dans le secteur.

Chaque distributeur, y compris Ahold Delhaize AD.AS et Empire Company EMPa.TO , est un bailleur de fonds et un partenaire à part égale de W23 Global, et leurs directeur général siègeront au comité d'investissement, ont-ils déclaré.

"À une époque où l'innovation remodèle la vente au détail et les chaînes de valeur dans l'ensemble de l'économie, nous souhaitons offrir à nos investisseurs un accès incomparable à l'innovation transformatrice en matière d'épicerie et de développement durable dans le monde entier", a déclaré Ingrid Maes, directeur général de W23 Global et directrice des investissements.