Les futures boursiers américains progressent avant les résultats de Nvidia, les craintes liées à l'IA s'estompant

Les contrats à terme sont en hausse: Dow 0,12%, S&P 500 0,14%, Nasdaq 0,19%

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains étaient légèrement plus élevés mercredi, se stabilisant après des séances volatiles en début de semaine, les investisseurs évaluant les risques pour le commerce de l'IA et les doutes sur les droits de douane avant les résultats de Nvidia prévus plus tard dans la journée.

Février a été un mois agité pour les actions américaines, les investisseurs se demandant si les dépenses massives d'intelligence artificielle vantées par les géants de la technologie étaient réellement payantes, tandis que l'incertitude sur les tarifs douaniers a alimenté la volatilité.

Plusieurs secteurs , allant de l'immobilier commercial au transport routier et à la logistique, ont récemment enregistré de fortes baisses, les nouveaux développements dans le domaine de l'IA ayant ravivé les craintes de perturbations à l'échelle de l'industrie.

« Les investisseurs sont à la recherche de "gagnants" à long terme qui utiliseront l'IA pour devenir plus productifs, mais très peu d'entreprises ont quantifié l'impact sur les bénéfices », ont déclaré les analystes de Goldman Sachs dans une note.

« Pour les entreprises confrontées aux craintes de perturbation de l'IA, nous pensons que la stabilisation des bénéfices est la clé de la stabilisation du cours des actions, mais il est peu probable que l'incertitude liée à la perturbation soit résolue à court terme. »

Le président américain Donald Trump s'est vanté des gains boursiers dans son discours sur l'état de l'Union mardi et a déclaré que "presque tous" les pays et les entreprises veulent s'en tenir aux accords tarifaires et d'investissement précédemment conclus avec les États-Unis.

Les droits de douane temporaires de 10 % imposés par M. Trump sont entrés en vigueur mardi, à la suite de l'arrêt de principe rendu par la Cour suprême la semaine dernière. Il a ensuite déclaré que les droits de douane seraient de 15 %, mais il n'a pas précisé quand et si ces droits s'appliqueraient.

Les actions ont été stimulées mardi par l'amélioration du sentiment à l'égard des actions liées à l'intelligence artificielle, le Nasdaq .IXIC , à forte composante technologique, clôturant en hausse de plus de 1 %.

À 04:49 a.m. ET mercredi, le Dow E-minis YMcv1 était en hausse de 58 points, soit 0,12 %, le S&P 500 E-minis EScv1 était en hausse de 10 points, soit 0,14 %, et le Nasdaq 100 E-minis NQcv1 était en hausse de 48,75 points, soit 0,19 %.

Tous les regards seront tournés vers les résultats de Nvidia

NVDA.O attendus après la clôture des marchés mercredi, les investisseurs en IA cherchant à prouver que les bénéfices du fabricant de puces augmentent grâce au budget de dépenses d'investissement de 630 milliards de dollars de Big Tech pour 2026 .

Ses actions ont légèrement augmenté de 0,5 % dans les échanges de pré-marché, tandis que d'autres mégacapitalisations et actions de croissance ont été mixtes.

Axon Enterprise AXON.O a grimpé de 15,9 % après que le fabricant de pistolets à impulsion électrique a dépassé les estimations de bénéfices du quatrième trimestre , tandis que Workday WDAY.O a chuté de 8,9 % après que le fabricant de logiciels d'entreprise a prévu des revenus d'abonnement pour l'exercice 2027 inférieurs aux estimations.

First Solar FSLR.O a perdu 15,2 % après que le fabricant de panneaux solaires ait prévu des ventes annuelles inférieures aux estimations, tandis que HP Inc HPQ.N a perdu 5,1 % après que le fabricant d'appareils personnels ait prévu un effondrement de ses livraisons de PC.

Le distributeur de produits hors prix TJX Companies TJX.N et le distributeur de produits de rénovation Lowe's Companies

LOW.N sont quelques-unes des principales sociétés qui ont publié leurs résultats avant la cloche.

Les résultats des grandes sociétés de logiciels, notamment Salesforce CRM.N , Intuit INTU.O et Snowflake SNOW.N , seront à surveiller plus tard dans la semaine, étant donné que l'indice S&P 500 des logiciels et services .SPLRCIS a chuté de près de 23 % depuis le début de l'année en raison des craintes croissantes de perturbation liées à l'IA.

Au moins trois responsables de la Réserve fédérale devraient s'exprimer tout au long de la journée, les investisseurs étant à la recherche d'indices sur l'orientation future de la politique monétaire. Deux responsables de la Fed qui se sont exprimés mardi ont indiqué qu'il n'y avait pas d'appétit à court terme pour modifier la politique de taux d'intérêt de la banque centrale.