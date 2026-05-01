Les fusions-acquisitions dans le secteur pharmaceutique s'annoncent exceptionnelles cette année, les expirations de brevets rendant les transactions de plus en plus urgentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Christy Santhosh et Sriparna Roy

Les transactions dans le secteur des biotechnologies s'annoncent exceptionnelles en 2026, les grands laboratoires pharmaceutiques se lançant dans une vague d'acquisitions pour renforcer leurs pipelines avant l'expiration prochaine de leurs brevets.

Cette hausse semble plus généralisée et plus durable qu'un simple rebond par rapport aux années d'avant la COVID, ont déclaré à Reuters au moins trois analystes, quatre investisseurs et un banquier.

La valeur totale des fusions-acquisitions dans le secteur biotechnologique au premier trimestre a déjà atteint 84 milliards de dollars, contre 44,4 milliards un an plus tôt, ce qui représente le meilleur début d'année depuis 2019, lorsque les transactions avaient atteint 147,7 milliards de dollars, selon les données de Dealogic.

Si l'expiration massive des brevets ajoute à l'urgence, les experts ont indiqué que les importantes réserves de trésorerie, les valorisations attractives des entreprises biotechnologiques, une vague de médicaments nouvellement approuvés et une confiance croissante dans la gestion des contrôles réglementaires alimentaient également les transactions.

Si le rythme actuel se maintient, la valeur totale des fusions-acquisitions dans le secteur biopharmaceutique en 2026 pourrait dépasser 250 milliards de dollars, ce qui la placerait en deuxième position derrière les chiffres de 2019, année où des méga-fusions telles que l'acquisition de Celgene par Bristol Myers Squibb BMY.N avaient porté le total à 328 milliards de dollars, selon une note publiée le mois dernier par Stifel.

“La combinaison de l'urgence stratégique, du resserrement des financements privés et d'un marché des introductions en bourse incertain a créé un environnement idéal pour une accélération des transactions”, a déclaré Patrice Mesnier, associé fondateur de la société d'investissement Oldenburg Capital Partners.

EXPIRATION DES BREVETS

Les laboratoires pharmaceutiques approchent de la fin de la protection par brevet pour plusieurs médicaments parmi les plus vendus, notamment le Keytruda de Merck MRK.N , un blockbuster contre le cancer qui génère plus de la moitié du chiffre d'affaires de la société et dont l'exclusivité devrait prendre fin en 2028.

Des concurrents tels qu'Eli Lilly LLY.N , Gilead GILD.O , Bristol Myers Squibb BMY.N et Pfizer PFE.N devraient également perdre l'exclusivité sur certains de leurs médicaments phares.

Selon les estimations d'Eason Hahm, directeur de la banque d'investissement biopharmaceutique chez William Blair, plus de 300 milliards de dollars de chiffre d'affaires dans le secteur seront confrontés à des expirations de brevets au cours des cinq prochaines années.

Bill Holodnak, fondateur du cabinet de conseil Occam Global, a déclaré que les acheteurs agissaient par “inquiétude” face à la diminution de leur portefeuille. “L'industrie pharmaceutique devra toujours composer avec la mise en générique des médicaments... et si elle ne peut pas inventer les médicaments elle-même, elle devra acquérir des candidats-médicaments à l'extérieur.”

La solidité des bilans donne aux acheteurs une marge de manœuvre. Eli Lilly, leader des ventes de GLP-1, a terminé l'année 2025 avec plus de 7,27 milliards de dollars de trésorerie et d'équivalents, ce qui rend les acquisitions plus faciles à justifier au niveau du conseil d'administration. La société a dépensé plus de 35 milliards de dollars jusqu'au 29 avril de cette année, selon les données de Dealogic.

Jusqu'à présent, Eli Lilly, Gilead Sciences et Merck sont les entreprises qui ont le plus dépensé en acquisitions cette année.

“Les grandes entreprises pharmaceutiques … n’ont pas le luxe d’attendre huit, neuf ou dix ans pour constituer des pipelines internes”, a déclaré Patrice Mesnier, d’Oldenburg. “Elles n’achètent plus de l’optionalité. Elles achètent du temps.”

LES OPÉRATIONS DE TAILLE MOYENNE DOMINENT

Les récents changements de directeur général chez GSK

GSK.L et Novo Nordisk NOVOb.CO ont coïncidé avec une approche plus agressive de ces entreprises en matière de fusions-acquisitions.

Les changements intervenus aux postes de direction chargés du développement et de la stratégie au sein de groupes tels que Bristol Myers Squibb, Gilead et AbbVie ABBV.N ont également influencé le choix des négociations à mener et la manière dont le risque est évalué.

Les analystes de Bernstein ont noté que les revenus mondiaux futurs exposés à l'expiration de brevets au cours des sept prochaines années sont environ 2,5 fois supérieurs à ceux des 16 dernières années, ce qui crée une urgence qui soutiendra l'activité de transactions.

“En particulier dans la fourchette inférieure à 10 milliards de dollars, nous constatons que les entreprises prennent des risques en matière de fusions-acquisitions”, a déclaré Emily Oldshue, associée du cabinet d'avocats Ropes & Gray, qui a conseillé Eli Lilly lors de son rachat d'Ajax Therapeutics annoncé lundi.

“Les entreprises multiplient les paris et déploient diverses structures pour se couvrir et répartir les risques”, a ajouté Emily Oldshue, qui a également conseillé Pfizer, Gilead et Novo Nordisk sur des transactions récentes.

L'IA ET LES GRANDES MALADIES ATTIRENT LES ACHETEURS

L'oncologie reste une priorité pour les grandes entreprises pharmaceutiques, qui manifestent un vif intérêt pour l'immunologie, la neurologie, les maladies cardiovasculaires et l'obésité, car les médicaments performants dans ces domaines peuvent générer d'importants chiffres d'affaires pour compenser les pertes de brevets imminentes.

Les entreprises qui utilisent l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour accélérer la découverte de médicaments et améliorer le développement clinique apparaissent également comme des cibles privilégiées.

“Grâce à l'IA, vous allez pouvoir développer ces produits beaucoup plus rapidement”, a déclaré Mark Kvamme, directeur général du fonds O.H.I.O., un conseiller en investissement pour les fonds privés.