Les frappes russes touchent des cibles énergétiques à Kharkiv, en Ukraine, et une entreprise américaine à Dnipro

Les frappes endommagent les infrastructures énergétiques à Kharkiv

L'attaque à Dnipro touche les installations de Bunge et provoque des fuites d'huile de tournesol

Sommet sur l'Ukraine prévu à Paris mardi

La Russie a lancé cinq frappes de missiles sur la deuxième ville d'Ukraine, Kharkiv, lundi, endommageant l'infrastructure énergétique, et a attaqué une entreprise appartenant au producteur agricole américain Bunge

BG.N dans la ville de Dnipro, dans le sud-est du pays, ont déclaré des responsables ukrainiens.

Le ministre ukrainien des affaires étrangères, Andrii Sybiha, a déclaré que l'attaque à Dnipro, qui a provoqué une fuite d'huile de tournesol, soulignait le fait que les forces russes visaient les entreprises américaines. Il a ajouté que le président russe Vladimir Poutine avait un "mépris total" pour les efforts déployés par les États-Unis pour résoudre la guerre qui dure depuis près de quatre ans .

Le maire de Kharkiv, Ihor Terekhov, a déclaré que les frappes sur sa ville n'étaient "pas seulement une attaque contre des installations. Il s'agit d'une attaque contre le chauffage, l'eau, la vie normale des gens. Ils essaient de nous briser par la peur et l'obscurité."

M. Terekhov n'a pas précisé quelles cibles avaient été touchées.

Le bureau des procureurs régionaux de Kharkiv a déclaré dans un communiqué qu'au moins un civil avait été blessé dans l'attaque.

À Dnipro, l'attaque contre l'entreprise Bunge a provoqué une fuite de 300 tonnes d'huile de tournesol, a déclaré Borys Filatov, le maire.

« Les travailleurs des services publics sont en train de nettoyer, d'épandre du sable et du gravier », a écrit M. Filatov sur l'application de messagerie Telegram, ajoutant que la fuite fermerait une route importante le long de la rivière pendant deux ou trois jours.

Une porte-parole de Bunge, Christi Dixon, a déclaré que l'entreprise évaluait les dégâts à l'usine de Dnipro et « travaillait avec les autorités locales pour atténuer l'impact. » Aucun blessé n'est à déplorer dans l'usine, a-t-elle ajouté, précisant que l'entreprise se concentrait sur la sécurité de son personnel et le rétablissement de ses activités.

CIBLER LES ENTREPRISES AMÉRICAINES

Sybiha, écrivant sur la plateforme de médias sociaux X, a déclaré: « Cette attaque n'était pas une erreur — elle était délibérée, car les Russes ont tenté de frapper cette installation à plusieurs reprises. La Russie s'en prend systématiquement aux entreprises américaines en Ukraine. »

Il a déclaré que les attaques exposaient le « mépris total de Poutine pour les efforts de paix menés par le président Donald Trump. C'est pourquoi il est si urgent de faire avancer le processus de paix. »

Moscou n'a pas commenté les attaques dans l'immédiat.

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy a rencontré le président américain Donald Trump en Floride à la fin du mois dernier pour discuter de la fin de la guerre, et plus de 30 dirigeants doivent participer à un sommet sur l'Ukraine à Paris mardi.

ATTAQUES ÉNERGÉTIQUES

Kharkiv, qui compte plus d'un million d'habitants, est située près de la frontière avec la Russie.

La température était d'environ moins 3 degrés Celsius (27°F) pendant la journée de lundi et baissera pendant la nuit. Selon le fournisseur d'électricité local, avant la dernière attaque, les habitants étaient alimentés en électricité pendant 14 à 16 heures par jour en moyenne.

Depuis novembre, la Russie a fortement augmenté le nombre et l'intensité de ses attaques contre le système énergétique et la logistique de l'Ukraine, plongeant des régions entières dans l'obscurité.

Un tiers de la capitale ukrainienne, Kyiv, s'est retrouvé sans chauffage à la suite d'une vaste attaque russe fin décembre, tandis que le plus grand port maritime d'Ukraine, Odessa, a été pratiquement privé d'électricité pendant plusieurs jours à la suite d'une série d'attaques.

La Russie a également attaqué des stations qui produisaient du chauffage pour la région de Chernihiv, à la frontière russe, et pour Kherson, dans le sud du pays.