Les frais moyens des fonds Ucits poursuivent leur baisse

Les frais courants moyens des fonds Ucits, hors ETF, ont encore baissé en 2022 d’après l’étude annuelle sur le sujet de l’association internationale des fonds d’investissement Investment Company Institute (ICI). Dans le détail, les frais courants moyens des fonds actions Ucits, sont passés de 1,42% en 2021 à 1,38% en 2022 quand ceux des fonds obligataires Ucits sont descendus à 0,92% fin 2022 contre 0,93% fin 2021.

Sur une période courant de fin 2013 à fin 2022, les fonds actions et obligataires Ucits ont enregistré des baisses respectives de leurs frais moyens de 21% et 32%.

«Le déclin des frais moyens des fonds actions et obligataires Ucits depuis 2013 est dû en grande partie au transfert d’actifs vers des fonds moins coûteux, à l’entrée de fonds à bas coûts sur le marché et la sortie de fonds qui coûtaient plus cher. Pour autant, cela ne signifie pas que les frais moyens des fonds pris individuellement sont restés inchangés», suggère ICI. Ainsi, en 2022, 28% des fonds actions Ucits ont vu leurs frais courants diminuer tandis que 17% ont observé une hausse de leurs frais. En outre, un fonds obligataire Ucits sur quatre (25%) a enregistré une baisse de ses frais l’an dernier, là où 19% d’entre eux ont fait l’objet d’un rehaussement de frais.

Pour chaque nouveau fonds actions Ucits qui s’est lancé en 2022, les frais étaient en moyenne de 1,30% contre 0,82% pour chaque nouvel entrant sur le marché des fonds obligataires Ucits.

Lorsqu’ils sont pondérés par leur niveau d’encours, les frais moyens des fonds Ucits offrent une conclusion similaire, à savoir une baisse. Ceux des fonds actions passent de 1,21% à 1,18% sur un an et ceux des fonds obligataires de 0,69% à 0,67% sur la période. Ce qui signifie que fin 2022, pour chaque 100 euros d’encours, l’investisseur payait respectivement 1,18 et 0,67 euro de frais en moyenne sur les fonds actions et obligataires. Des chiffres qui ont diminué significativement depuis 2013 où en comparaison, l’investisseur devait respectivement débourser 1,49 euro et 0,98 euro pour chaque tranche de 100 euros gérés dans des fonds actions et obligataires.

Les frais des ETF en baisse depuis 2013

Les frais courants moyens des fonds Ucits les plus élevés à fin 2022 étaient constatés dans les fonds actions européennes de petites et moyennes capitalisations (1,55%) et les fonds de dette émergente (1,14%). A l’inverse, les véhicules investis en actions américaines sur les grandes capitalisations et ceux focalisés sur les obligations souveraines européennes étaient les moins chers selon ICI avec des frais moyens respectifs de 1,23% et de 0,58%. Concernant les fonds monétaires, leurs frais courants moyens étaient de 0,21% en 2022.

Si la part des encours concentrés dans le quartile des fonds actions Ucits aux frais les moins chers est restée stable entre 2021 et 2022 (36% des encours des fonds actions Ucits dans leur ensemble), celle des encours du quartile des fonds obligataires Ucits aux frais les moins chers a progressé de 2 points s’établissant à 44%.

Concernant les ETF, ICI observe que les ETF actions sous format Ucits ont stabilisé leurs frais en 2022 par rapport à 2021 (0,23% de frais en moyenne). Ceux des ETF obligataires Ucits ont diminué à 0,20% (contre 0,23% en 2021). Depuis 2013, les frais courants moyens des ETF actions et obligataires Ucits ont régressé respectivement de 41% et 20%.

L’étude d’ICI s’intéresse par ailleurs aux frais d’entrée et de sortie dans les fonds Ucits . Elle relève que l’an dernier, le plafond de frais d’entrée dans un fonds était fixé à 3% ou à 5% et celui des frais de sortie à 1% ou 3%.

