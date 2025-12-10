Les fournisseurs de Ford reçoivent les nouvelles licences chinoises simplifiées pour les terres rares

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Chine délivre des licences de terres rares aux fournisseurs de Ford

Le nouveau système découle de la rencontre Xi-Trump

Les constructeurs automobiles allemands sont exclus de la première émission

Les fournisseurs chinois d'aimants en terres rares du constructeur automobile américain Ford Motor

F.N ont été inclus dans le premier lot de nouvelles licences d'exportation délivrées par Pékin pour stimuler les expéditions et réduire les pénuries de ces composants vitaux, a déclaré le constructeur automobile mercredi. Les licences dites générales ont été approuvées après la rencontre des présidents Xi Jinping et Donald Trump en Corée du Sud et devraient permettre des livraisons plus importantes avec moins d'obstacles dans le cadre de permis annuels pour les clients individuels. L'introduction par la Chine de contrôles sur les exportations de terres rares en avril a obligé les entreprises à demander des licences pour chaque expédition, créant des pénuries qui ont paralysé une partie de la chaîne d'approvisionnement automobile et donné à Pékin un énorme pouvoir dans les négociations commerciales avec Washington. Reuters a rapporté la semaine dernière que trois fournisseurs chinois d'aimants avaient obtenu des licences , mais Ford semble être le premier client étranger à reconnaître que des fournisseurs ont reçu des approbations dans le cadre du système simplifié.

La Chine a peu parlé publiquement des nouvelles licences, de leur fonctionnement et de leurs bénéficiaires, ce qui fait craindre aux diplomates et aux producteurs non américains que les licences ne soient destinées qu'aux clients américains. Ces craintes ont été renforcées cette semaine lorsque le ministre allemand des affaires étrangères, Johann Wadephul, a déclaré que les constructeurs automobiles du pays n'étaient pas inclus dans cette première série . Nombre de ces constructeurs, tels que Volkswagen VOWG.DE , entretiennent des liens avec la Chine depuis de nombreuses années.

Johann Wadephul a déclaré qu'il restait "beaucoup de travail" à faire pour persuader Pékin d'accorder les nouvelles licences aux entreprises allemandes.

BMW BMWG.DE a déclaré qu'il surveillait la délivrance des licences générales avec ses fournisseurs. VW a déclaré que son approvisionnement en terres rares était stable et qu'il ne connaissait pas de pénurie. "Nos fournisseurs travaillent continuellement avec leurs sous-traitants pour obtenir les licences d'exportation nécessaires", a déclaré le constructeur automobile.

Si le système convenu entre Xi et Trump devrait accélérer les exportations pour certains clients, il reste à voir dans quelle mesure Pékin délivrera des licences et si les clients des secteurs plus sensibles tels que l'aérospatiale ou les semi-conducteurs pourront en bénéficier. Les exportations chinoises de terres rares ont bondi en novembre .

"Bien que nous soyons heureux que certains de nos fournisseurs aient obtenu ces approbations, nous demandons instamment aux gouvernements américain et chinois de poursuivre leur collaboration afin de résoudre entièrement les problèmes de la chaîne d'approvisionnement", a déclaré Ford dans sa déclaration à Reuters.