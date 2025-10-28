Les fournisseurs d'Apple Skyworks et Qorvo s'entendent pour créer un géant des puces radio d'une valeur de 22 milliards de dollars

(Réécriture du paragraphe 1, ajout de détails aux paragraphes 2,4)

Skyworks Solutions SWKS.O , qui fournit des puces de radiofréquence à Apple AAPL.O et à d'autres fabricants de smartphones, va fusionner avec son rival Qorvo QRVO.O , ont annoncé les deux entreprises mardi, formant une société combinée évaluée à environ 22 milliards de dollars.

L'opération en numéraire et en actions donnera naissance à l'un des plus grands fournisseurs américains de puces à radiofréquences utilisées dans les smartphones, les voitures et d'autres appareils connectés.

Les actionnaires de Qorvo recevront 32,50 dollars en espèces et 0,960 action Skyworks pour chaque action détenue.

Les actions de Qorvo, qui ont gagné environ 32 % cette année, ont bondi d'environ 11 % dans les échanges avant la cloche, tandis que les actions de Skyworks ont baissé d'environ 1 %.

Une fois l'opération conclue, les investisseurs de Skyworks détiendront environ 63 % de la société fusionnée, les actionnaires de Qorvo détenant les 37 % restants sur une base entièrement diluée.

Skyworks conçoit et fabrique des puces analogiques et à signaux mixtes utilisées dans les communications sans fil, l'automobile, l'industrie et l'électronique grand public. En août, l'entreprise avait prévu pour le quatrième trimestre un chiffre d'affaires et un bénéfice supérieurs aux attentes de Wall Street, grâce à une demande soutenue pour ses puces analogiques.

Les efforts d'Apple pour développer ses propres puces radio, dévoilées pour la première fois dans l'iPhone 16e au début de l'année, pourraient éventuellement réduire sa dépendance à l'égard de fournisseurs tels que Skyworks et Qorvo, ce qui pèserait sur leurs perspectives de vente à long terme.

Toutefois, les analystes s'attendent à ce que les deux entreprises bénéficient d'une reprise de la demande de smartphones après la récession post-pandémique.

En avril, Qorvo a nommé Richard Clemmer et Christopher Koopmans, deux vétérans de l'industrie , en tant qu'administrateurs indépendants au sein de son conseil d'administration, alors que l'investisseur activiste Starboard Value s'efforce de faire remonter le cours de l'action de l'entreprise.

Starboard a augmenté sa participation dans la société à environ 8,9 %.

L'investisseur activiste n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur l'opération

Une fusion pourrait également faire l'objet d'un examen antitrust, car elle regrouperait deux des principaux fabricants américains de puces à radiofréquence utilisées dans les smartphones.