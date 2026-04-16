Les fortes prévisions d'ASML et de TSMC indiquent que le boom des dépenses en matière d'IA est intact

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails au paragraphe 8) par Zaheer Kachwala et Deborah Mary Sophia

Les prévisions solides d'ASML ASML.AS et de TSMC 2330.TW cette semaine laissent présager un nouveau trimestre de dépenses importantes de la part des géants américains de l'informatique en nuage, qui s'efforcent d'obtenir les puces avancées nécessaires à leurs développements en matière d'intelligence artificielle.

Les résultats suggèrent que la demande est restée forte pour les concepteurs de puces d'intelligence artificielle tels que Nvidia NVDA.O , Advanced Micro Devices AMD.O et Broadcom

AVGO.O , qui dépendent tous de TSMC, le principal producteur mondial de processeurs de pointe.

"L'IA (demande) est si forte ... . Nos clients, et les clients de nos clients - qui sont principalement des fournisseurs de services cloud - continuent de nous envoyer un signal très fort et des perspectives positives", a déclaré C.C. Wei, directeur général de TSMC, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes.

La société a relevé ses prévisions de revenus annuels jeudi et a déclaré qu'elle augmentait ses dépenses d'investissement cette année pour répondre à la demande de puces d'IA.

ASML, le plus grand fournisseur mondial d'outils de fabrication de puces, a également relevé ses prévisions de revenus annuels mercredi.

"Les chiffres positifs d'ASML donnent généralement une image favorable de l'industrie des semi-conducteurs, même si l'on s'inquiète de la bulle de l'IA", a déclaré Giuseppe Sette, cofondateur et président de la plateforme d'analyse d'investissement Reflexivity.

La pression croissante exercée par les investisseurs sur les grandes entreprises technologiques telles que Microsoft

MSFT.O , Meta META.O et Amazon AMZN.O pour qu'elles fournissent des rendements plus clairs sur leurs investissements dans l'IA a fait naître des doutes quant à la durée du boom des dépenses en matière de puces. Néanmoins, les entreprises devraient dépenser plus de 600 milliards de dollars cette année pour les centres de données.

Alphabet GOOGL.O , Meta, Microsoft et Amazon publieront leurs résultats trimestriels le 29 avril.

Si l'appétit global pour les puces d'IA reste fort, la demande s'oriente de plus en plus vers des processeurs avancés nécessaires pour faire fonctionner de grands modèles de langage ou appliquer leur formation pour répondre à des questions, ce qui est également connu sous le nom d'inférence.

LES CONTRAINTES DE CAPACITÉ LIMITENT LE POTENTIEL DE CROISSANCE

Alors que la demande de puces et d'équipements d'IA monte en flèche, la forte dépendance du secteur à l'égard d'une poignée de fournisseurs signifie que les fabricants de puces ne peuvent répondre aux commandes que s'ils obtiennent des capacités de fabrication suffisantes auprès de ces entreprises.

Par conséquent, les entreprises ont commencé à signer des accords à long terme afin de s'assurer des engagements de capacité pour plusieurs années.

Christophe Fouquet, directeur général d'ASML, a déclaré que la demande devrait dépasser l'offre dans un avenir prévisible, créant des contraintes sur des marchés allant de l'IA aux smartphones et aux ordinateurs personnels.

Jeudi, les dirigeants de TSMC ont également souligné l'étroitesse des capacités de production, l'entreprise s'efforçant d'étendre ses capacités de fabrication afin de produire des puces d'intelligence artificielle en masse.

"La capacité est très limitée, mais nous travaillons dur pour nous assurer que nous pouvons répondre à la demande des clients ... nous augmentons nos investissements pour accroître notre capacité", a déclaré M. Wei.