Les fonds tech retrouvent les faveurs des investisseurs

- Après une année 2022 difficile, la tech retrouve les faveurs des investisseurs. Les fonds actions tech ont enregistré leur dixième semaine consécutive de collecte nette avec 5,1 milliards de dollars sur la semaine au 30 août 2023, selon le flow show de BofA basé sur les données d’EPFR. Depuis le début de l’année, ils ont drainé 34 milliards de dollars dans le monde.Sur la semaine, les fonds actions dans leur ensemble ont attiré 10,3 milliards de dollars, dont 14,3 milliards dans des ETF. Outre les fonds tech, la collecte a été tirée par les fonds d’actions émergentes, qui ont engrangé 4,9 milliards de dollars. Les fonds en actions américaines ont renoué avec la collecte, avec 4,5 milliards de dollars, dont 3,2 milliards sur les grandes capitalisations. Dans le même temps, les fonds d’actions européennes ont vu sortir 300 millions d’euros.Côté obligataire, les fonds ont enregistré leur vingt-troisième semaine consécutive de collecte, avec 1,7 milliard de dollars. Le haut rendement et le crédit investment grade ont enregistré leur première collecte respective en six semaines (1 milliard de dollars et 500 millions).Mais les fonds champions de la collecte restent les monétaires. Ils ont attiré 6,5 milliards de dollars sur la semaine, ce qui porte le total des souscriptions depuis le début de l’année à… 932 milliards de dollars.

Laurence Marchal