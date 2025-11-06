Les fonds or affichent une décollecte hebdomadaire record

Après la ruée, l’hémorragie. Les fonds or ont vu sortir un montant record de 7,5 milliards de dollars sur la semaine au 29 octobre, selon le Flow Show de BofA réalisé à partir des données d’EPFR sur les flux mondiaux des fonds. Cette décollecte intervient après une collecte de 59 milliards de dollars sur ces fonds dans le monde ces quatre derniers mois.

Dans le même temps, les investisseurs ont placé 17,2 milliards de dollars dans des fonds actions, et notamment 8,3 milliards de dollars dans les fonds de grandes capitalisations américaines. En revanche, les fonds croissance US ont vu sortir 12 milliards de dollars. Les fonds tech attirent tout de même 3,5 milliards de dollars. A noter que les fonds actions japonaises ont renoué avec la collecte, en drainant pas moins de 5,4 milliards de dollars. Les fonds actions européennes ont modestement attiré 500 millions de dollars.

Côté fonds obligataires, la collecte a été de 17 milliards de dollars. Les investisseurs ont placé 10,3 milliards dans des fonds investment grade et 2,1 milliards dans des fonds dette émergente. Les fonds high yield ont renoué avec la collecte, avec 900 millions de dollars.

Enfin, les fonds monétaires gardent le vent en poupe et ont drainé 36,5 milliards de dollars. Les fonds crypto, eux, ont levé 600 millions de dollars.

Laurence Marchal