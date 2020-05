Les fonds obligataires retrouvent leur niveau de collecte d'avant-crise

(NEWSManagers.com) - Lentement, mais sûrement, la confiance des investisseurs pour le secteur obligataire remonte. Les fonds ont collecté 15,8 milliards de dollars sur cette classe d'actifs entre le 8 et le 14 mai, selon le rapport hebdomadaire du " Flow Show " de BofA Global Research. Soit le plus haut niveau de collecte des trois derniers mois sur cet univers. Les fonds obligataires avaient enregistré une décollecte massive de 285 milliards de dollars entre le 27 février et le 9 avril.

La collecte a été positive sur l'ensemble des principaux segments. Les fonds d'obligations d'investissement (" investment grade" ) ont enregistré 8,1 milliards de dollars de flux positifs, et ceux d'obligations risquées (" high yield" , ou haut-rendement) 6,1 milliards de dollars. Sur les titres souverains, la collecte est de 1,1 milliard de dollars, et sur les obligations des pays émergents, 0,5 milliard.

A l'inverse, la course au cash ne cesse de ralentir, avec une collecte hebdomadaire " modérée" de 35,6 milliards de dollars sur les fonds monétaires, soit le plus faible résultat depuis le 26 février. Depuis le début de l'année, ceux-ci ont tout de même attiré 1.200 milliards de dollars de souscriptions. Les fonds aurifères n'ont, quant à eux, pas baissé le rythme, avec +2,2 milliards de dollars de collecte, ce qui fait monter la collecte à 27 milliards de dollars nets depuis le 1er janvier.

Enfin, les fonds actions ont connu une troisième semaine consécutive de décollecte, avec -6,2 milliards de dollars. Cette contre-performance se concentre sur les pays émergents, avec une treizième semaine d'affilée de décollecte, cette fois de 5,6 milliards de dollars. Les fonds positionnés sur les actions US et européennes ont respectivement rendu 1,5 et 1,6 milliard de dollars à leurs porteurs de parts, tandis que les fonds actions japonaises ont reçu 3,1 milliards. Aux Etats-Unis, les meilleurs élèves en matière de collecte demeurent encore et toujours les actions du secteur de la santé (+2,4 milliards) et des nouvelles technologies (+1,9 milliard).