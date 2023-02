Les fonds monétaires européens pesaient 1.442Md€ fin 2021

(NEWSManagers.com) - Le régulateur européen des marchés financiers Esma a publié, mercredi, son premier rapport sur le paysage des fonds monétaires domiciliés dans l’Union européenne.

L’Esma recensait 479 fonds monétaires autorisés dans 13 juridictions à fin 2021. Près de 90% de ces fonds, représentant 99% des encours des fonds monétaires européens, étaient concentrés sur trois marchés : la France (192 fonds soit 40%), le Luxembourg (133 fonds soit 27%) et l’Irlande (110 fonds soit 22%). Si les fonds monétaires irlandais et luxembourgeois étaient plutôt à valeur liquidative à faible volatilité (LVNAV) et à valeur liquidative constante (CNAV), les fonds français, eux, étaient uniquement à valeur liquidative variable (VNAV). « Les différences entre les trois juridictions peuvent s’expliquer en partie par des facteurs historiques, des demandes différentes des investisseurs ou un traitement différent de la comptabilité des fonds monétaires », souligne le rapport de l’Esma.

Une forte concentration

Le régulateur européen pointe un très haut degré de concentration dans les fonds monétaires européens. En cumulé, les 20 plus gros fonds monétaires de chaque catégorie (LVNAV, CNAV, VNAV standard, VNAV de court-terme) – formant 17% des fonds monétaires – détenaient 79% des encours fin 2021. Les cinq plus gros fonds de chaque catégorie détenaient 43% des encours. « La concentration par marché est encore plus grande. En France et au Luxembourg, les 20 plus gros fonds VNAV standard cumulaient plus de 85% des encours des fonds de la catégorie. De la même manière, le top 20 des fonds LVNAV autorisés en Irlande et au Luxembourg gérait près de 90% des encours gérés », précise le rapport.

L’étude de l’Esma suggère que les portefeuilles des fonds monétaires restent relativement stables dans le temps et qu’ils sont principalement exposés au secteur financier. Entre mars 2020 et juin 2022, les « repo », dépôts et autres actifs liquides accessoires représentaient en moyenne 28% de l’exposition des fonds monétaires européens. L’exposition aux dérivés n’excédait pas 0,5% et celles aux produits structurés et parts d’autres fonds monétaires se montaient environ à 2% chacune. La plus grosse exposition des fonds monétaires européens sur la période – environ 70% de l’exposition globale – était celle aux instruments de marché émis par des institutions financières. Autre élément intéressant, l’allocation à la dette souveraine des fonds monétaires européens était essentiellement composée d’obligations souveraines de pays hors Union européenne.

Les principaux détenteurs de fonds monétaires européens fin 2021 étaient des investisseurs professionnels à plus de 90%. Les assurances, fonds de pension et banques constituaient 25% de la NAV totale des fonds monétaires européens. Les autres institutions financières, fonds d'investissement inclus, détenaient 45% de la NAV et les entreprises non financières 23%.