Les fonds monétaires décollectent 18,4 milliards de dollars, les ETF actions et les fonds investment grade en profitent

Les investisseurs ont rompu leur idylle avec les fonds monétaires, qui ont décollecté 18,4 milliards de dollars sur la semaine au 14 février 2024, selon l’analyse des flux des fonds hebdomadaire réalisée par BofA Global Research à partir des données d’EPFR. Il s’agit du niveau de rachats le plus haut observé depuis deux mois. Les données de BofA Global Research suggèrent que les fonds monétaires ont tout de même attiré près de 193 milliards de dollars depuis le début de l’année.

La semaine au 14 février a été favorable aux fonds actions qui ont attiré 16,1 milliards de dollars sur la période. Sur un mois, les fonds actions ont bénéficié de souscriptions nettes de 59,5 milliards de dollars. Il faut remonter au mois de février 2022 pour retrouver une collecte d’un tel niveau. Mais au sein de la catégorie, les vrais gagnants demeurent les ETF actions qui ont enregistré des entrées nettes de 21,3 milliards de dollars compensant la décollecte nette de 5,3 milliards de dollars des fonds mutuels.

Les fonds investis en actions américaines ont drainé 11 milliards de dollars sur la période avec une préférence nette des investisseurs pour les grandes capitalisations (+9,7 milliards de dollars). Les fonds actions japonaises et émergentes ont enregistré des flux positifs nets respectifs de 0,9 et 3,1 milliards de dollars. La décollecte se poursuit en revanche pour la septième semaine d’affilée sur les fonds investis en actions européennes, qui ont rendu 0,8 milliard de dollars entre le 8 et 14 février.

Record en vue pour les fonds de dette investment grade

D’un point de vue sectoriel, les fonds actions axés sur la technologie ont collecté pour la sixième semaine consécutive (+2,3 milliards de dollars). Une collecte qui pourrait atteindre un record de 85 milliards de dollars sur l’année 2024, d’après les estimations de BofA Global Research. Les fonds axés sur la consommation ont, eux, subi des sorties nettes de 1,3 milliard de dollars, leur plus grosse décollecte depuis décembre 2020.

Les investisseurs ont injecté 11,6 milliards de dollars d’argent frais dans les fonds obligataires dans la semaine au 14 février. Cependant, la majeure partie des flux (10,3 milliards de dollars) est allée dans les fonds de dette investment grade , qui enchaînent une 16? semaine de collecte nette consécutive. BofA Global Research estime que les fonds investment grade pourraient enregistrer un record de collecte de plus de 500 milliards de dollars en 2024. Les fonds de dette high yield ont collecté un demi-milliard de dollars. A l’inverse, les fonds de dette émergente retombent en décollecte et rendent 0,6 milliard de dollars.

Adrien Paredes-Vanheule