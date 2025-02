Les fonds monétaires affichent une collecte record en janvier

Les fonds monétaires ont enregistré des souscriptions nettes de 174 milliards de dollars entre le 1 er et le 29 janvier. Il s’agit du plus fort mois de janvier jamais enregistré pour la classe d’actifs, selon le flow show de BofA réalisé à partir des données EPFR sur les flux des fonds dans le monde entier.

D’autres records ont été battus en ce début 2025. Ainsi, les fonds actions monde ont enregistré leur plus forte collecte de janvier depuis 2018, avec 93 milliards de dollars. Les fonds actions américaines ont affiché leur plus fort mois de janvier (76 milliards de dollars), de même que les fonds actions américaines de grande capitalisation.

Les fonds actions émergentes se distinguent aussi, mais négativement, avec leur première décollecte en janvier depuis 2016 (3 milliards de dollars).

Les fonds US toujours à fond

Sur la seule semaine au 29 janvier, les investisseurs ont privilégié les fonds actions, en leur confiant 24 milliards de dollars. Comme les semaines précédentes, les fonds actions américaines ont tiré la collecte, avec 20,8 milliards de dollars. Les fonds actions européennes restent dans le rouge, avec 23 millions de dollars de rachats. Il s’agit de la dix-huitième semaine de décollecte.

En termes de secteur, la tech s’illustre, avec 6,5 milliards de dollars de collecte, soit la plus forte collecte en trois mois. Les financières attirent 2,7 milliards de dollars.

Parallèlement, les fonds obligataires ont enregistré des souscriptions nettes de 17,6 milliards de dollars. Les fonds investment grade ont notamment drainé 7,7 milliards de dollars et les fonds high yield , 2,1 milliards. Les fonds d’obligations gouvernementales ont levé 2,5 milliards de dollars.

Enfin, les fonds crypto et les fonds or affichent des collectes de 200 millions et 500 millions. Et les fonds monétaires voient sortir 12,6 milliards de dollars.

Laurence Marchal