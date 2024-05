Les fonds Japon engrangent leur plus forte collecte en plus de 10 ans

Les fonds actions japonaises ont enregistré des souscriptions nettes de 5,9 milliards de dollars sur la semaine au 24 avril selon le Flow Show de BofA Global Research sur les flux mondiaux des fonds, réalisé à partir des données d’EPFR. Il s’agit de la plus forte collecte depuis mai 2013?! Cette ruée s’explique par la normalisation de la politique monétaire du Japon.

L’engouement pour les actions japonaises a dopé la collecte totale des fonds actions, qui est ressortie à 3,6 milliards de dollars sur la semaine. Les fonds actions américaines ont aussi renoué avec les souscriptions (+4,2 milliards de dollars), principalement sur les grandes capitalisations (+8,4 milliards). En revanche, les fonds actions européennes sont toujours dans le rouge, et ce, pour la dix-septième semaine consécutive (-500 millions de dollars). Les fonds actions émergentes ont aussi subi des sorties nettes, à hauteur de 1,6 milliard de dollars.

Les fonds obligataires ont aussi suscité l’intérêt des investisseurs sur la semaine, avec 4,4 milliards de dollars de collecte. La collecte reste tirée par les fonds d’obligations investment grade , lesquels ont drainé 3,9 milliards de dollars, qui est toutefois le montant le plus faible depuis le début de l’année. Les fonds dette émergente ont en revanche renoué avec les rachats (1,3 milliard de dollars). C’est aussi le cas des fonds d’obligations gouvernementales – la première fois en trois mois.

Enfin, les fonds monétaires ont vu sortir 5,8 milliards de dollars. Les fonds or et les fonds crypto sont aussi légèrement dans le rouge, à hauteur de 600 millions et 11 millions de dollars respectivement.

Laurence Marchal