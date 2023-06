- Les fonds ouverts commercialisés en Italie sont restés dans le rouge en mars, avec une décollecte de 642 millions d’euros, selon les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion. Depuis le début de l’année, les fonds voient sortir 1,6 milliard d’euros.Cette décollecte mensuelle masque une réalité contrastée. Les investisseurs ont largement investi dans les fonds obligataires, qui ont attiré plus de 2 milliards d’euros. Ils ont également privilégié les fonds actions, avec 588 millions. En revanche, ils ont délaissé les fonds diversifiés (-1,2 milliard) et les fonds flexibles (-1,7 milliard). Les fonds monétaires sont en légère décollecte, de 316 millions d’euros.En ajoutant les fonds fermés et les gestions sous mandat, la décollecte atteint plus de 6 milliards d’euros. Les encours s’établissent à 2.254 milliards d’euros.Côté distributeurs, Generali voit sortir 2,8 milliards d’euros en net et Poste Italiane 2,1 milliards d’euros. Intesa Sanpaolo est dans le rouge à hauteur de 865,4 millions d’euros.Peu de sociétés s’illustrent vraiment dans le vert, à l’exception d’Allianz (+415 millions), Mediobanca (267 millions) et Montepaschi (278 millions).

Laurence Marchal