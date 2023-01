Les fonds italiens renouent avec la collecte en novembre

(NEWSManagers.com) - Les fonds ouverts commercialisés en Italie ont renoué avec une légère collecte nette de 231 millions d’euros en novembre, selon les dernières statistiques d’Assogestioni, l’association italienne des professionnels de la gestion. En octobre, ils avaient vu sortir plus de 2 milliards d’euros. Mais depuis le début de l’année, à un mois de la fin, ils sont en positif, de 8,2 milliards d’euros.

Les investisseurs ont investi massivement dans des fonds actions en novembre, y injectant 1,6 milliard d’euros. En revanche, ils sont sortis de toutes les autres catégories de fonds. Les fonds obligataires ont notamment subi des retraits de 216 millions d’euros. Depuis le début de l’année, ils voient partir 17 milliards d’euros, alors que les fonds actions engrangent plus de 19 milliards d’euros.

En ajoutant les fonds fermés et les gestions sous mandat, le secteur italien de la gestion d’actifs affiche une collecte nette de 268 millions d’euros. Les encours ressortent à 2.260 milliards d’euros.

En novembre, Poste Italiane est la société qui affiche la plus forte collecte nette, avec plus de 1 milliard d’euros. Viennent ensuite deux autres acteurs italiens, Intesa Sanpaolo (786,2 millions d’euros) et Mediolanum (519 millions d’euros).

En revanche, Allianz voit sortir 2,4 milliards d’euros et State Street Global Advisors subit une décollecte de 1,5 milliard d’euros.