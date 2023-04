- Les organismes de placement collectif à valeurs mobilières (OPCVM) et fonds d’investissement alternatifs (FIA) domiciliés en France ont subi une décollecte nette de 1,38 milliard d’euros au mois de mars, selon une analyse de Six.Les fonds actions ont particulièrement souffert avec 1,8 milliard d’euros de rachats nets, dont près de 1,1 milliard d’euros pour les fonds en actions européennes. Les fonds obligataires et d’obligations convertibles ont également observé des décollectes nettes respectives de 249,3 et 265,8 millions d’euros. Selon les statistiques de Six, d’autres catégories de fonds ont par ailleurs décollecté en mars : les fonds diversifiés (-398,1 millions d’euros), les fonds de performance absolue (-386,1 millions d’euros) et les fonds à formule (-485,1 millions d’euros). Des sorties nettes ont aussi été constatées sur les fonds alternatifs et les fonds immobiliers.Seules deux catégories de fonds ont collecté en mars, à savoir les fonds monétaires (+2,2 milliards d’euros) et les fonds de matières premières (+23 millions d’euros).Au total, Six identifiait 6.622 fonds français pour un encours total de 857,8 milliards d’euros à fin mars.

Adrien Paredes-Vanheule