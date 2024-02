Les fonds d’Ecofi se conforment déjà au nouveau label ISR

Ecofi annonce dans un communiqué que ses douze fonds labellisés ISR sont alignés avec les nouvelles exigences du label ISR, qui doivent entrer en vigueur le 1 er mars prochain.

La société de gestion du Groupe Crédit Coopératif met déjà en œuvre une politique d’exclusion sectorielle « très poussée », notamment concernant les énergies fossiles. « Tous nos fonds atteindront le taux minimum d’exclusion de 30% - imposé par le nouveau Label en 2026 - bien avant cette échéance », précise-t-elle.

« Aucune adaptation ne sera nécessaire pour les fonds d’Ecofi, et aucune valeur ne devra être cédée », ajoute la société de gestion.

Pour Ecofi, ce Label ISR plus exigeant « va dans le bon sens » : il sera d’autant plus crédible aux yeux des épargnants et face aux autres labels de Place en Europe. Les risques de greenwashing s’en trouveront réduits.