Les fonds d'actions américains enregistrent un deuxième afflux hebdomadaire consécutif

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Les fonds d'actions américains ont enregistré des entrées substantielles au cours des sept jours précédant le 1er avril, les inquiétudes concernant la guerre au Moyen-Orient s'étant temporairement apaisées après que le président Donald Trump a indiqué que les États-Unis étaient sur le point d'atteindre leurs objectifs dans le cadre de la guerre.

Les investisseurs ont acheté des fonds d'actions américaines pour un montant net de 7,05 milliards de dollars, après des achats nets d'une valeur d'environ 36,95 milliards de dollars au cours de la semaine précédente, selon les données de LSEG Lipper. Les investisseurs ont toutefois fait preuve d'aversion au risque lundi, alors que M. Trump a renforcé ses menaces de détruire des infrastructures civiles au cours du week-end, y compris des centrales électriques et des ponts en Iran, si le détroit stratégique d'Ormuz n'est pas rouvert d'ici mardi.

Les fonds d'actions américains à grande capitalisation ont attiré 14,67 milliards de dollars au cours de la semaine du 1er avril, dans une deuxième semaine consécutive d'achats nets. En revanche, les investisseurs ont abandonné les fonds à petite capitalisation, les fonds à moyenne capitalisation et les fonds sectoriels pour un montant net de 1,34 milliard de dollars, 1,09 milliard de dollars et 3,82 milliards de dollars, respectivement.

Les fonds obligataires ont connu leurs premières ventes nettes hebdomadaires depuis le 31 décembre 2025, pour un montant de 10,17 milliards de dollars.

Les fonds d'obligations de qualité à court et moyen terme ont connu leur première vente nette hebdomadaire en 18 semaines, pour une valeur de 5,92 milliards de dollars. Les investisseurs se sont également désengagés des fonds à revenu fixe nationaux imposables pour un montant net de 1,25 milliard de dollars.

Les fonds du marché monétaire, quant à eux, ont attiré 5,88 milliards de dollars, soit le sixième afflux hebdomadaire en sept semaines.