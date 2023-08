Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Les fonds anti-ESG ont du mal à se définir information fournie par Newsmanagers • 28/08/2023 à 07:00

(NEWSManagers.com) - Qu’est-ce qu’un fonds anti-ESG?? C’est la question à laquelle tente de répondre le Wall Street Journal dans un article sur le sujet. Au 30 juin, Morningstar avait identifié 27 fonds anti-ESG représentant un encours de 2,42 milliards de dollars aux Etats-Unis. Les fonds ESG contrôlent pour leur part 313,4 milliards de dollars. Certains fonds de cette catégorie ont des motivations politiques. C’est le cas du God Bless America ETF ou de Point Bridge America First ETF. D’autres fonds anti-ESG, comme ceux de Strive AM, cherchent plutôt à maximiser les rendements. Pour certains observateurs du secteur, les fonds anti-ESG ont un problème de base : comment se distinguer des autres fonds?? D’autres experts s’inquiètent par ailleurs du manque de diversification de certains de ces fonds, notamment ceux qui investissent uniquement dans les secteurs exclus par les fonds ESG. A lire aussi: La société anti-ESG Strive AM prospère