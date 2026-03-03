 Aller au contenu principal
Les fonds alternatifs reculent alors que le fonds de crédit privé phare de Blackstone est touché par une forte hausse des rachats
information fournie par Reuters 03/03/2026 à 16:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

3 mars - ** Certains gestionnaires d'actifs alternatifs chutent après que le fonds de crédit privé phare de Blackstone, BCRED, a été frappé par une forte hausse des demandes de rachat .

** Blackstone BX.N recule de 8%, Ares Management ARES.N perd 5,5%, KKR KKR.N baisse de 5%, Blue Owl Capital OWL.N cède 7% et Apollo Global Management APO.N perd 6%.

** Les rachats de BCRED au 1er trimestre ont totalisé 7,9%, dépassant 5% des parts généralement rachetables.

** L'analyste Benjamin Budish de Barclays déclare que "cela a dépassé les attentes des investisseurs selon nos conversations", ajoutant que cela devrait peser sur les actions des gestionnaires d'actifs alternatifs.

** L'anxiété a augmenté sur le marché du crédit privé en raison de questions sur les évaluations et la transparence, tandis que des préoccupations plus larges sur la qualité du crédit ont été attisées par deux faillites l'année dernière.

** Le rachat de 7,9 % des parts de BCRED par les investisseurs est manifestement une mauvaise nouvelle pour un groupe qui ne peut pas se permettre d'autres gros titres négatifs. Les investisseurs étant sur les dents en ce qui concerne les flux de crédit privé, ces nouvelles négatives pèseront aujourd'hui", déclare Brian Finneran, directeur général de Truist.

Valeurs associées

APOLLO GLB MGMT
100,285 USD NYSE -5,78%
ARES MGT RG-A
106,940 USD NYSE -5,63%
BLACKSTONE
106,140 USD NYSE -7,94%
BLUE OWL CAP RG-A
9,965 USD NYSE -6,65%
KKR & CO
86,160 USD NYSE -4,94%
