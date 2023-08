- Les fonds allemands destinés à la clientèle des particuliers, les retail funds, ont enregistré une belle collecte au premier semestre 2023. Même si elle n’est pas aussi importante que celle des fonds destinés aux institutionnels, les spezialfonds qui collectent 18,5 milliards d’euros, les retail funds affichent presque 11 milliards d’euros de souscriptions.Ils sont menés par les fonds actions (9,4 milliards), suivi des fonds monétaires et obligataires (3 milliards environ chacun). Les fonds équilibrés sont par contre toujours en retrait avec des rachats nets de 4,3 milliards sur les six premiers mois de l’année.A fin juin, l’industrie des fonds en Allemagne gérait un total de 4.000 milliards d’euros, soit 5% d’encours en plus sur six mois. Elle a reçu un total de souscriptions nettes de 38 milliards d’euros entre janvier et juin.

Réjane Reibaud