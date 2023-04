Les fonds actions font le plein en Suède

- Les fonds actions commercialisés en Suède ont continué à collecter en mars, avec 2,2 milliards de couronnes suédoises, selon les dernières statistiques de Fondbolagens Förening, l’association suédoise des fonds. Sur les trois premiers mois de l’année, la collecte se monte à 30,8 milliards de couronnes, soit 2,7 milliards d’euros.Les fonds monétaires ont aussi enregistré des souscriptions nettes en mars, avec 3,1 milliards de couronnes. Mais depuis le début de l’année, ils voient sortir 9 milliards de couronnes.« Au début de l’année, les épargnants ont été optimistes en achetant principalement des fonds actions et en vendant des fonds monétaires moins volatils. En mars, les épargnants actifs ont plutôt fait preuve d’un optimisme prudent en continuant à déposer de l’argent dans les fonds actions tout en achetant des fonds monétaires, contrairement à ce qu’il s’est passé en janvier et en février », a commenté Philip Scholtzé, économiste de l’Association suédoise des fonds d’investissement.Les fonds obligataires ont, quant à eux, attiré 1,5 milliard de couronnes en mars et 9 milliards sur le premier trimestre.Les fonds diversifiés ont subi des rachats nets de 2,4 milliards de couronnes en mars, et de 7,5 milliards de couronnes sur les trois premiers mois de l’année. Et les hedge funds, en légère décollecte sur le mois, affichent des retraits de 7,1 milliards de couronnes sur le premier trimestre.Les fonds toutes catégories confondues attirent 4,1 milliards de couronnes en mars et 16,8 milliards sur trois mois. Les encours ont progressé de 100 milliards de couronnes à 6.341 milliards de couronnes.

Laurence Marchal