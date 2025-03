Les fonds actions européennes affichent leur plus forte collecte depuis mai 2017

Est-ce l’effet Trump?? Les fonds actions européennes reviennent enfin sur le devant de la scène. Sur la semaine au 12 mars, les fonds actions ont engrangé 5,6 milliards de dollars, selon le Flow Show de BofA sur les flux mondiaux dans les fonds réalisé à partir des données d’EPFR. Il s’agit de la plus forte collecte depuis mai 2017 et de la quatrième plus élevée jamais enregistrée.

Ce résultat intervient au cours d’une semaine faste pour les fonds actions. Dans l’ensemble, ils ont réuni 43,4 milliards de dollars, soit le niveau hebdomadaire le plus élevé depuis le début de l’année.

Les investisseurs étrangers désertent les fonds actions US

La collecte a surtout été tirée par les fonds actions américaines, qui ont drainé 34,1 milliards de dollars, renouant ainsi avec un solde positif. Toutefois, les fonds actions américaines ont enregistré leurs plus forts rachats par des investisseurs étrangers depuis mars 2023, prévient BofA. Les fonds actions japonaises et actions émergentes ont aussi collecté, avec respectivement 1,1 milliard et 1,2 milliard de dollars.

La semaine a aussi été favorable pour les fonds or, qui ont collecté 3 milliards de dollars. Ces quatre dernières semaines, ils ont engrangé 10,6 milliards de dollars, soit le plus haut niveau jamais enregistré sur quatre semaines. En revanche, les fonds monétaires ont vu sortir 6,3 milliards de dollars.

Côté obligataire, la collecte a été modeste, à hauteur de 4,9 milliards de dollars. Elle s’est principalement dirigée vers les fonds investment grande (3,7 milliards de dollars), high yield (1,2 milliard) et gouvernementales (2,1 milliards).

Laurence Marchal