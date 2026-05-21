 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les fondateurs chinois de Manus cherchent à lever 1 milliard de dollars pour annuler le rachat par Meta, rapporte Bloomberg News
information fournie par Reuters 21/05/2026 à 11:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les cofondateurs de Manus étudient actuellement différentes options pour répondre à la demande de Pékin visant à annuler le rachat controversé de l'entreprise par Meta META.O , notamment en levant environ 1 milliard de dollars auprès d'investisseurs externes afin de racheter cette société d'IA d'origine chinoise, a rapporté jeudi Bloomberg News.

Les trois fondateurs de Manus — Xiao Hong, Ji Yichao et Zhang Tao — discutent d'un tour de table à une valorisation qui correspondrait au moins aux 2 milliards de dollars que Meta a versés pour acquérir cette entreprise spécialisée dans l'IA agentique, indique le rapport, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Manus n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Valeurs associées

META PLATFORMS
605,0600 USD NASDAQ +0,41%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 144,17 +0,33%
Pétrole Brent
104,2 -0,91%
2CRSI
44,92 +8,50%
ELIOR GROUP
2,094 -25,69%
SOITEC
163,5 +3,48%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank