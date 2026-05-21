Les fondateurs chinois de Manus cherchent à lever 1 milliard de dollars pour annuler le rachat par Meta, rapporte Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les cofondateurs de Manus étudient actuellement différentes options pour répondre à la demande de Pékin visant à annuler le rachat controversé de l'entreprise par Meta META.O , notamment en levant environ 1 milliard de dollars auprès d'investisseurs externes afin de racheter cette société d'IA d'origine chinoise, a rapporté jeudi Bloomberg News.

Les trois fondateurs de Manus — Xiao Hong, Ji Yichao et Zhang Tao — discutent d'un tour de table à une valorisation qui correspondrait au moins aux 2 milliards de dollars que Meta a versés pour acquérir cette entreprise spécialisée dans l'IA agentique, indique le rapport, citant des sources proches du dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Manus n'a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.