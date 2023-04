Les flux de collecte hebdomadaire s’inversent sur les fonds monétaires

- Les fonds monétaires ont fini par décollecter. Les investisseurs ont retiré 65,3 milliards de dollars (59,6 milliards d’euros) entre le 13 et le 19 avril, selon les données du Flow Show, le rapport hebdomadaire des flux dans les fonds d’investissements mondiaux réalisé par BofA Global Research. Sur les deux derniers mois, ces véhicules avaient attiré 508 milliards de dollars net, sur fond de faillite de la Silicon Valley Bank (SVB) et de retraits de dépôts de banques commerciales américaines. A lire aussi: La collecte hebdomadaire des fonds monétaires continue de ralentir Les fonds actions ont aussi connu une décollecte hebdomadaire, de 2,6 milliards de dollars. Les retraits se sont faits sur les stratégies couvrant les Etats-Unis (-1,3 milliard), l’Europe (-1,2 milliard) et le Japon (-0,5 milliard). Les fonds d’actions émergentes ont, eux, reçu 2,3 milliards de dollars net. Dans les fonds d’actions américaines, les investisseurs ont principalement acheté des stratégies sectorielles santé (+1,8 milliard) et biens de consommation (+1,5 milliard), et vendu des fonds de grandes capitalisations (-2,8 milliards) et value (-1,4 milliard).Les investisseurs ont privilégié, au global, les fonds obligataires, avec une collecte nette de 4,6 milliards de dollars. Les flux significatifs se concentrent sur les fonds d’obligations d’entreprises investment grade (+3,2 milliards) et high yield (+2,7 milliards) pour le positif, et les fonds de dettes municipales (-1,1 milliard) pour le négatif.

Jean-Loup Thiébaut