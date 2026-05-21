Les familles envisagent de déménager alors que l'accès aux soins d'affirmation de genre est menacé aux États-Unis

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* Les hôpitaux limitent les soins liés à l'affirmation de genre en raison de risques juridiques et financiers, et non de données cliniques

* Les patients confrontés à des pénuries de médicaments se tournent vers la constitution de stocks et la télésanté pour poursuivre leur traitement

* La plupart des grands groupes médicaux américains soutiennent ces soins, qu'ils considèrent comme potentiellement vitaux

(Ajout au descriptif du Movement Advancement Project, paragraphe 24) par Mariam Sunny

Confrontées aux menaces de l'administration Trump visant à restreindre l' s soins d'affirmation de genre pour les jeunes personnes transgenres, les familles américaines envisagent de quitter leur État pour avoir accès aux soins de santé nécessaires, selon des médecins, des patients, des experts en politiques et des groupes de défense.

Dès son entrée en fonction pour un second mandat, le président Donald Trump a publié un décret visant à limiter l’accès aux soins d’affirmation de genre pour les patients de moins de 19 ans, s’appuyant sur la législation ou les règles en vigueur dans 27 États, pour la plupart dirigés par des républicains, qui restreignent ces soins. Le décret a été temporairement bloqué par un juge, mais l’administration continue de promouvoir de nouvelles interdictions.

Au moment où le ministère de la Justice a commencé à assigner des prestataires de soins de santé à produire des dossiers médicaux liés aux soins d’affirmation de genre en juillet dernier – une autre mesure temporairement bloquée par les tribunaux –, Harleigh Walker, une jeune fille transgenre de 19 ans originaire d’Alabama, envisageait de déménager.

« Ma famille et moi discutions de l’université où je pourrais aller après le lycée, et je suis originaire d’Auburn, en Alabama, à côté de l’une des meilleures écoles de cet État », a déclaré Walker. « Mais je ne pouvais pas rester en Alabama car mes parents, mes médecins et moi-même étions criminalisés. »

Elle fréquente désormais l’université dans le Maryland, un État qui protège l’accès aux soins d’affirmation de genre. « Il y a un certain niveau de sécurité ici. C’est un État très tolérant et assez progressiste », a déclaré Harleigh Walker.

La famille discute encore quotidiennement d’un déménagement soit vers un État plus accueillant, soit à l’étranger, a déclaré son père, Jeff Walker.

Des données récemment publiées, issues d’une enquête menée du 4 mars au 15 octobre 2025 par l’organisation à but non lucratif Trevor Project, qui offre un soutien spécialisé et gratuit aux jeunes LGBTQ+, ont révélé que l’histoire de Harleigh est courante. Près d’un tiers des 16 000 personnes LGBTQ interrogées, âgées de 13 à 24 ans, ont déclaré qu’elles-mêmes ou leurs familles envisageaient de déménager dans un autre État pour y recevoir des soins.

Près de 1,5 million de personnes âgées de 13 à 24 ans s’identifient comme transgenres aux États-Unis, selon une étude de l’UCLA basée sur des dossiers médicaux.

POLITIQUE CONTRE SCIENCE

Les efforts de l'administration Trump pour mettre fin aux soins d'affirmation de genre incluent la menace de priver les hôpitaux de l'accès aux paiements lucratifs de Medicare. Ce programme, destiné aux personnes âgées de 65 ans et plus ou en situation de handicap, dessert 70 millions de personnes.

Le ministère américain de la Santé et des Services sociaux a refusé de commenter.

Les soins liés à la transition de genre peuvent aller de conseils sur l'adoption d'un prénom ou d'un pronom préféré à l'administration de médicaments bloquant la puberté, d'hormones ou à la chirurgie. Les soins médicaux sont souvent prodigués aux personnes chez qui on a diagnostiqué une dysphorie de genre, c'est-à-dire une détresse liée au fait que l'identité de genre d'une personne ne correspond pas au sexe qui lui a été attribué à la naissance.

La plupart des associations médicales, notamment l'Association médicale américaine, la Société d'endocrinologie et l'Académie américaine de pédiatrie, affirment que ces soins peuvent sauver des vies.

En février, l'American Society of Plastic Surgeons a recommandé de reporter les chirurgies liées au genre pour les jeunes.

Les décisions prises par les hôpitaux de réduire ou de suspendre ces services sont motivées par des évaluations des risques juridiques et financiers, et non par des changements dans les données cliniques ou les besoins des patients, a déclaré Alex Sheldon, directeur exécutif du groupe de défense de la santé LGBTQ GLMA.

L'enquête du Trevor Project a révélé qu'environ 75 % des jeunes avaient rencontré des difficultés pour accéder à des soins d'affirmation de genre.

MOINS D'OPTIONS

Depuis janvier 2025, plus de 40 hôpitaux ont restreint ces soins pour les jeunes, a rapporté STAT News en février sur la base de sa propre analyse.

Mais certains hôpitaux, tels que Children's Minnesota, ont recommencé à proposer ces soins à la suite d'une décision d'un tribunal fédéral qui a annulé les restrictions imposées par l'agence sanitaire américaine. L'établissement avait suspendu ces soins le 27 février.

L'Université du Michigan Health a cessé de fournir des traitements hormonaux et des bloqueurs de puberté dans le cadre des soins liés au genre pour les personnes de moins de 18 ans en août dernier, invoquant l'assignation fédérale de juillet et « des menaces juridiques et réglementaires sans précédent pour nos cliniciens et notre institution ».

Claire Cabrera, 43 ans, est la mère d’un adolescent qui a fait le déplacement depuis une région rurale de l’État où ils vivent pour y recevoir des soins. L’adolescent a passé six ans à tracer son parcours de transition de genre, depuis l’adoption de nouveaux pronoms et de nouveaux vêtements en CM1 jusqu’aux bloqueurs de puberté et à la testostérone.

Après avoir épuisé son stock de testostérone prévu pour trois mois, il dépend désormais d’un service de télésanté pour éviter de manquer une injection, ce qui peut entraîner des fluctuations hormonales, des crampes menstruelles et de l’anxiété.

« Nous ferons tout ce qu’il faut pour soutenir notre enfant, y compris envisager d’autres options en dehors de l’État et du pays », a déclaré Mme Cabrera.

À LA RECHERCHE D'ALTERNATIVES

Le Canada et les pays européens sont devenus des options plus attrayantes à mesure que l'accès aux soins aux États-Unis se réduit, a déclaré Kellan Baker, conseiller en politique de santé au Movement Advancement Project, un groupe de réflexion à but non lucratif qui défend la démocratie et les droits des personnes LGBTQ.

En Californie, le Children's Hospital Los Angeles, un prestataire de soins de santé de premier plan, a fermé sa clinique de transition de genre en 2025 après 30 ans d'activité, invoquant des pressions extérieures et « l'absence de voie viable pour l'avenir ».

Maria Do, organisatrice au Los Angeles LGBT Center, a déclaré que depuis la fermeture, les familles se démènent pour trouver des alternatives, faisant des réserves de médicaments et cherchant à se faire soigner à l'étranger.

Le Dr Beth Cronin, obstétricienne-gynécologue de Rhode Island, a déclaré qu'elle recevait des patients venant du Texas et de Floride, à la recherche de la stabilité offerte par les « États bleus » pour leur traitement.

Des décisions de justice contradictoires rendues à , portant sur l'obligation pour un hôpital de Rhode Island de communiquer les dossiers médicaux de jeunes transgenres, font actuellement l'objet d'un appel.

Un patient dont la famille vit au Canada envisageait de s’y installer, tandis qu’un autre jeune père estimait qu’un tel déménagement était trop coûteux, a déclaré le Dr Cronin.

« Je ne pense pas que ce soit une option réaliste pour la plupart des patients en général », a déclaré Mme Cronin.