Les faibles perspectives de bénéfices d'Adidas font chuter les actions, alors que les droits de douane américains et la crise au Moyen-Orient pèsent sur la balance

* Le contrat du directeur général Bjorn Gulden prolongé jusqu'en 2030

* Les actions d'Adidas chutent de 7 % en raison de perspectives de bénéfices décevantes

* Adidas propose Nassef Sawiris comme nouveau président du conseil d'administration

par Linda Pasquini et Helen Reid

Les actions d'Adidas ADSGn.DE ont chuté de plus de 7 % mercredi après que le fabricant allemand de vêtements de sport a publié des perspectives de bénéfices pour 2026 inférieures aux attentes du marché, éclipsant la nouvelle qu'il avait prolongé le contrat du directeur général Bjorn Gulden jusqu'en 2030.

Les investisseurs sont de plus en plus pessimistes quant aux perspectives de croissance des marques de vêtements de sport, des entreprises telles qu'Adidas étant fortement exposées aux centres de production en Asie du Sud-Est et devant faire face à des droits de douane américains élevés sur les importations en provenance du Viêt Nam et d'autres pays.

Le conflit au Moyen-Orient a ajouté aux préoccupations, avec des magasins dans la région contraints de fermer ces derniers jours et un magasin Adidas en Israël endommagé lors d'une attaque.

Adidas prévoit un bénéfice d'exploitation d'environ 2,3 milliards d'euros (2,7 milliards de dollars) cette année, ce qui implique une marge de moins de 9 %, inférieure aux 10 % attendus par les analystes. Le groupe a déclaré qu'il ne prévoyait désormais d'atteindre une marge supérieure à 10 % qu'en 2028.

Lors d'une conférence de presse, M. Gulden a cherché à rassurer les investisseurs sur le fait que la marque gagne davantage de clients, tandis que le directeur financier Harm Ohlmeyer a déclaré qu'Adidas aurait atteint une marge de 10 % cette année s'il n'y avait pas eu l'impact des droits de douane américains et de la faiblesse du dollar, qui ensemble réduiront les bénéfices de 2026 de 400 millions d'euros.

""Nous travaillons dans un environnement qui n'est pas facile", a déclaré M. Gulden. "Actuellement, nous sommes au cœur d'une crise mondiale majeure au Moyen-Orient. Cela signifie que l'agilité, la rapidité et la capacité à réagir à la réalité sont plus importantes que d'avoir un plan dont on parle.""

IMPACT DES TARIFS ET DU MOYEN-ORIENT

L'estimation de 400 millions d'euros ne tient pas compte des récents changements tarifaires après que la Cour suprême des États-Unis a annulé les tarifs douaniers précédents du président Donald Trump, a ajouté M. Gulden, notant une "hausse" potentielle.

Selon Monique Pollard, analyste chez Citi, Adidas a dû faire face à des droits de douane supplémentaires d'environ 19 % sur ses importations aux États-Unis, ce qui signifie que le nouveau taux tarifaire global de 10 % que M. Trump a imposé le mois dernier est une amélioration - bien que l'administration envisage d'augmenter ce taux à 15 % cette semaine.

Le conflit au Moyen-Orient pèsera également sur le chiffre d'affaires, a déclaré M. Gulden, certains magasins étant contraints de fermer. Un magasin Adidas en Israël, géré par un partenaire franchisé, a été endommagé lors d'une attaque mais a été fermé à ce moment-là, a déclaré le directeur commercial Mathieu Sidokpohou. Adidas possède 350 magasins dans la région, dont 200 sont exploités par des partenaires franchisés.

La prolongation du mandat de M. Gulden - qui devait prendre fin en 2027 - a renforcé la confiance dans sa stratégie pour Adidas, qui a enregistré une perte en 2023, mais qui s'est redressée depuis.

M. Gulden a pris ses fonctions au début de l'année 2023 avec pour mission de redresser Adidas après que sa rupture avec le rappeur Ye pour ses commentaires antisémites a déclenché une crise qui a révélé à quel point la marque s'était appuyée sur la ligne de baskets Yeezy.

"M. Gulden a prouvé qu'il était un "meilleur directeur général de sa catégorie" en ce qui concerne les stratégies de localisation ainsi que le maintien des tendances et le lancement de produits à succès sur une longue période de temps", a déclaré Felix Jonathan Dennl, analyste chez Metzler, basé à Francfort.

Adidas a également proposé le milliardaire égyptien Nassef Sawiris comme nouveau président pour remplacer Thomas Rabe, qui a fait l'objet de critiques de la part des actionnaires pour avoir occupé trop de fonctions exécutives.

LA FAIBLESSE DU DOLLAR PÈSE SUR L'AMÉRIQUE DU NORD

Adidas a déclaré qu'elle s'attendait à ce que les ventes corrigées des effets de change augmentent à un taux à un chiffre élevé en 2027 et 2028. Elle a annoncé des ventes de 24,8 milliards d'euros en 2025, en hausse de 10 % en termes corrigés des variations monétaires, et un bénéfice d'exploitation de 2,06 milliards d'euros.

Les ventes en Amérique du Nord, deuxième marché d'Adidas, ont augmenté de 10 % en termes corrigés des effets de change l'année dernière, mais ont baissé de 1 % en euros en raison de la forte baisse du dollar.

M. Gulden a déclaré que la société avait contrôlé les remises et continué à vendre "le bon produit dans la bonne quantité" sur tous les marchés. Adidas a proposé une augmentation du dividende de 40 % à 2,80 euros par action pour 2025.

(1 dollar = 0,8625 euro)