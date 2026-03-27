Les fabricants sud-coréens de puces mémoire accentuent leurs pertes après que Google a dévoilé un algorithme permettant d'économiser de la mémoire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 mars - ** Les actions des fabricants de puces et des fournisseurs d'équipement sud-coréens ont prolongé leurs pertes vendredi après que Google GOOGL.O a dévoilé plus tôt cette semaine un nouvel algorithme de compression, TurboQuant , qui, selon lui, permet aux systèmes d'intelligence artificielle d'utiliser beaucoup moins de mémoire sans nuire à la performance

** Les actions de Samsung Electronics 005930.KS et de SK Hynix 000660.KS chutent respectivement de 4,4 % et 4,9 %. Le fournisseur de SK Hynix, Hanmi Semiconductor 042700.KS , perd jusqu'à 5,8%

** Les inquiétudes concernant un ralentissement potentiel de la demande de mémoire, entraîné par les gains d'efficacité de l'IA, pèsent sur les fabricants de puces, envoyant les actions de Micron MU.O en baisse de 7% et celles de Sandisk SNDK.O dégringolant de 11%

** Les analystes estiment que l'émergence de la technologie TurboQuant de Google ne devrait pas conduire à une baisse structurelle de la demande de mémoire, notant que la technologie reste à un stade précoce de la recherche et qu'il faudra du temps avant qu'elle ne soit déployée dans le monde réel

** Ils affirment que l'amélioration de l'efficacité de l'IA pourrait réduire les coûts d'exploitation et accroître l'accessibilité, ce qui encouragerait davantage d'entreprises à entrer dans l'écosystème de l'IA. Cela pourrait à son tour élargir le marché global de l'IA et stimuler la demande globale de mémoire

** Le marché KOSPI plus large .KS11 était en baisse de 3,6% à 0021 GMT