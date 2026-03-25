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Les fabricants de puces à mémoire chutent après l'annonce par Google d'un algorithme permettant d'économiser de la mémoire
information fournie par Reuters 25/03/2026 à 15:54

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

25 mars - ** Les actions des fabricants de puces mémoire chutent dans les premiers échanges, parmi les plus grands retardataires du S&P 500 .SPX . ** Dans un billet de blog , Google Research a annoncé mardi en fin de journée TurboQuant, un algorithme de compression qui , selon lui, permet aux systèmes d'intelligence artificielle d'utiliser beaucoup moins de mémoire sans nuire aux performances ** Sandisk SNDK.O perd 3,2% et Micron Technology MU.O perd 3,4% ** Seagate Technology STX.O chute de 1,6%, tandis que Western Digital WDC.O perd 0,3%

** Micron et Sandisk figurent parmi les 10 valeurs les plus en vogue sur le forum Stocktwits

** Les fabricants de puces de mémoire et de stockage de données ont fait un bond en 2025 en raison d'une demande stupéfiante de disques durs dans la course mondiale à la mise à l'échelle de l'infrastructure liée à l'IA

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1 commentaire

  • 15:59

    Ben ce ne serait pas un mal compte-tenu du prix de la mémoire actuellement...

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